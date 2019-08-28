Какие лекарства должны находиться в домашней аптечке?

Жизнь - штука непредсказуемая. Сегодня мы бодро моем окна, а завтра внезапно оказываемся прикованными к кровати с высокой температурой или болью в пояснице. Как подстраховаться от подобных ситуаций? К сожалению, предусмотреть все возможные болячки просто-напросто нереально. Однако существуют лекарства, способные помочь в большинстве случаев.

Обезболивающие препараты

Во-первых, в аптечке (даже в самой маленькой и скромной) должно находиться обезболивающее. Неожиданная головная боль, лезущий изо всех сил зуб мудрости, боли при менструации, из-за которой сложно лишний раз даже пошевелиться, - от всего этого есть средство. Даже два: "Нимесулид", который снимает острую боль (зубную, суставную, мышечную или послеоперационную), и "Дротаверин", который прекрасно помогает при боли и спазмах в брюшной области и кишечнике. Специалисты называют "Дротаверин" одним из лучших средств во время менструации. А ещё благодаря ему можно довольно быстро исправиться от боли в желчном пузыре.

Жаропонижающие препараты

Во-вторых, в любом доме обязательно должно быть жаропонижающее. Продуло кондиционером в офисе, внезапно свалило гриппом, или съеденный на завтрак йогурт оказался просроченным - высокая температура и неприятные ощущения по всему телу обеспечены. Специалисты обычно говорят о трех препаратах, способных понизить температуру и избавить от боли в теле: "Парацетамоле", "Ибупрофене" и "Ацетилсалициловой кислоте".

Первый можно найти как отдельно, так и в составе других лекарств. Он помогает снизить температуру, хотя в больших количествах и очень часто его принимать не рекомендуется: вредно для печени. "Ибупрофен" борется с воспалениями и головной болью, температуру снижает быстро и надолго. Тем не менее детям его принимать не советуют: слишком сильное влияние на слизистую желудка. Благодаря "Ацетилсалициловой кислоте" ("Аспирину") исчезает жар, вдобавок кровь становится жиже и уменьшается риск образования тромбов.

Активированный уголь

В-третьих, нельзя забывать и про энтеросорбент. При отравлении, похмелье или просто переедании энтеросорбент - лучшее средство. Самый известный препарат - активированный уголь. Необходимо выпить по таблетке на каждые десять килограмм тела, после чего подождать полчаса-час. Он способствует улучшению метаболизма, хотя в некоторых случаях возможна и обратная ситуация (запор).

Антисептики

В-четвёртых, следует иметь про запас дезинфицирующее средство. Перекись водорода, раствор хлоргексидина или спрей с бензалкония хлоридом. Все эти средства хорошо помогают при кровотечениях, к тому же, они дешевые по стоимости.

Мазь с антибиотиком

В-пятых, необходимо купить заживляющую мазь на основе декспантенола или с антибиотиком. Благодаря им ранки и царапины затягиваются быстрее, а инфекция не попадает в кожу.

Фото: wellnesso.ru

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