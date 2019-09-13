Гепатит С чаще всего приводит к раку печени

Гепатит С - это одна из тех болезней, о которых стараются вслух не говорить. Все знают, что это опасное заболевание, однако как оно проявляется и чем грозит, не ведают. Соответственно, никто и не подозревает, что может оказаться заболевшим.

Что за болезнь гепатит С

Для начала необходимо понять, что гепатит С из себя представляет. Это воспаление печени, которое вызывает вирус типа С. Из всех подобных вирусов он самый опасный. Чаще всего человек заражается через кровь, например, если в тату-салоне плохо продезинфицировали инструменты. К сожалению, то, что человек заразился, практически никак внешне не проявляется. Очень многие заболевшие на протяжении долгих лет даже не догадываются, что они «подцепили» гепатит С, хотя болезнь стремительно развивается. Именно гепатит С чаще всего приводит к раку печени.

Тем не менее около четверти пострадавших способны излечиться, будучи не в курсе, что вообще болели. Даже специалисты не могут ответить на вопрос, почему так происходит. Тем не менее, шутить с гепатитом С не советуют.

Острая и хроническая фазы гепатита С

Так как же распознать гепатит С? Существуют две фазы, которые развиваются по-разному: острая и хроническая. Острая занимает от двух до двенадцати недель, и появляется в течение полугода после заражения. Вирус очень хитёр, поэтому острую фазу обнаружить в большинстве случаев затруднительно. Обычно острая фаза проявляется тёмной мочой, светлым калом, тяжестью в животе (ниже рёбер), чувством постоянной тошноты, болью в мышцах, снижением аппетита, лёгким пожелтением кожных покровов и белков глаз.

Данные симптомы могут проявляться по отдельности и всего лишь несколько дней. К тому же часто признаки гепатита С могут совпасть с простудой, а значит, обратить на них внимание крайне затруднительно.

После острой фазы наступает хроническая. Она может длиться несколько десятилетий, и чем больше времени проходит, тем сложнее понять, что это гепатит С. Она выражается постоянно возникающими синяками (так как из-за болезни печени свертываемость кожи ухудшается), кровоточивостью (любая царапинка начинает долго кровить), появлением зуда и сыпи (обычно, на плечах, груди, спине и руках), участившимися отёками на ногах, неожиданной потерей веса, возникновением "паучьих" ангиом (кровеносные сосуды становятся заметнее, и формой напоминают паутину).

Если хотя бы несколько симптомов совпадают, следует проконсультироваться со специалистом. В большинстве случаев гепатит С излечим, но затягивать с его лечением не стоит. Препараты может назначать только доктор, а лечение займёт несколько месяцев.

Фото: propishevarenie.ru

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