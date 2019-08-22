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Автор Ксения Семенова

Внутри человека обнаружено несколько миллионов неизвестных ранее белков

Здоровье » Здравоохранение print

Наше тело наполняют триллионы бактерий. Хорошей новостью является то, что эти миниатюрные обитатели довольно редко бывают вредными. Наоборот, они всеми силами поддерживают наш пищеварительный процесс, поднимают настроение, оберегают от болезней, а также повышают работоспособность. Однако понимание устройства этого партнерства длительное время ускользало от ученых.

Доктор медицинских наук, доцент кафедры медицины и генетики Стэнфордского высшего учебного заведения Ами Бхатт сообщил, что основной задачей группы исследователей было выявление способа взаимодействия клеток человека с микробиомом. Они предположили, что все дело в неизвестных миру миниатюрных белках.

И это вполне объяснимо, так как маленьким белкам было бы удобнее просачиваться через клеточную мембрану, передавая сигналы или угрозы соседним клеткам-хозяевам.

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Дальше следовало определить и изучить этих неизведанных существ. Но, насколько каждый из нас знает, размер имеет значение, и найти предполагаемые мини-белки было довольно трудно. 

Бактериальный геном похож на книгу с длинными буквенными комбинациями, только некоторые из которых кодируют сведения, важные для белкового производства. Уже по традиции ученые обнаруживают гены, кодирующие белки, с помощью поиска цепочек букв, которые указывают на сигналы «старт» и «стоп. Этот способ хорошо себя проявляет в отношении больших классических белков. Но чем они меньше, тем больше образуется ложных срабатываний.

Надеясь избавиться от проблемы, исследователи постарались провести оценку всего, что смогли отыскать. В одну базу внесли гены, которые, по их мнению, кодировали малые белки разных бактерий. Те, которые максимально часто встречались у нескольких видов и образцов, почти со 100%-ной вероятностью были истинно положительными.

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Когда этот метод применили к крупным наборам данных, то перед учеными предстали не сотни генов, как они изначально планировали, а сотни тысяч. Белки, теоретически кодируемые генами, могли быть отобраны в более чем 4000 связных комбинаций или семей, принимающих участие в основных биологических процессах, например, межклеточная связь или противостояние.

В последующем исследователи подтвердили, что найденные гены на самом деле кодируют истинные белки, продемонстрировав, что те транскрибируются в РНК, которая налаживает коммуникации с рибосомой для передачи данных - это основные этапы формирования белка в каждом организме.

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На текущий момент ученые занимаются изучением всего вышеизложенного со смежными специалистами, чтобы больше узнать о способностях белков и найти функции максимально важные для бактерий, которые борются за место в нашем густонаселенном кишечнике.

Так как обнаруженные белки ничтожно малы - менее 50 аминокислот в длину - скорее всего, они объединяются в уникальные формы, которые представляют собой ранее неизвестные биологические блоки. Если формы и способности этих белков получится воссоздать в лабораторных условиях, произойдет настоящий прорыв в ученой среде, так как изменится понимание того, как микробиом влияет на здоровье человека.

Фото: saglikveguzellik.net

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Темы белки микробиом организм человека биологические блоки
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Внутри человека обнаружено несколько миллионов неизвестных ранее белков
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