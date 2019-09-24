Правила для родителей, ограждающие ребенка от "плохого" Интернета

Интернет плотно вошёл в жизнь и взрослых, и детей! И довольно легко с мультфильмов и обучающих программ ребёнок переходит на поисковые страницы и соцсети, где разные опасности могут подстерегать его в виртуальном пространстве. Поэтому родители должны знать о правилах безопасного поведения ребёнка в интернете, следовать им самим и обучить своё чадо!

Установка "Родительского контроля" в настройках роутера

При покупке роутера, обеспечивающего беспроводную связь с Интернетом, обратите внимание на наличие функции "Родительского контроля". Достаточно поставить флажки в настройках, чтобы выбрать позволяемое время для ребенка (1-2 часа) и список ограниченных посещаемых сайтов.

Установка специальных программ

На сегодняшний день предлагается множество специальных программ, которые блокируют ненужный контент для ребёнка. Также стоит позаботиться об установке спам-фильтра, чтобы у ребёнка не было соблазна перейти по яркой красочной ссылке непонятно с каким содержанием.

Контролируйте своё поведение

Дети повторяют поведение взрослых и навряд ли в семье, в которой родители проводят свободное время в Интернете, дети будут читать книги или играть в подвижные игры. Поэтому больше времени проводите в общении со своими близкими, а не за просмотром новостей в соцсетях.

Неплохо бы временные рамки установить и для взрослых членов семьи.

Расскажите об опасностях в Интернете

Объясните ребёнку, как к нему могут втереться в доверие, кто такие мошенники, преступники и аферисты. Ребёнок должен знать, что не всегда сверстник, который хочет добавиться к нему в друзья, может оказаться тем, за кого себя выдаёт и на самом деле. Так, 12-летний мальчик может оказаться пожилым дядей, который хочет причинить ему вред.

Пользуйтесь с пользой

Покажите ребёнку что Интернет нужен не только для мультиков, игр и переписок, но может также приносить пользу. Можно найти разные видео, с помощью которых можно научиться шить, вязать, собирать автомобили, рисовать и т. п. Сделайте всё для того, чтобы полезный контент заинтересовал ребёнка больше, чем разные бесполезные "стрелялки".

Сами соблюдайте правила безопасности

Иногда сами взрослые подвергают своих детей опасности: не стоит выкладывать фото с детьми в открытый доступ, просмотр личных фотографий сделайте доступным только ограниченному кругу людей.

Общайтесь со своим ребёнком

Стройте доверительные отношения со своим ребёнком, узнавайте о его интересах и проблемах. Если ребёнок по любому поводу может прийти к своим родителям, ему не потребуется искать поддержку в соцсетях.

Фото: sc19.ru

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