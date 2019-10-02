В каких случаях применяется теплотерапия для облегчения боли

Продолжаем разговор о том, в каких случаях стоит охлаждать повреждения, а в каких - прогревать.

В первой части была дана оценка эффективности «холодной» терапии, а также стало понятно, что несмотря на простоту метода и возможность быстро снизить болевые ощущения, подобное лечение не помогает восстановить поврежденную ткань и является скорее вспомогательным, чем самостоятельным способом терапии и профилактики травм. Теперь рассмотрим эффективность «теплой» терапии, или термотерапии.

Особенности термотерапии

Прогревание поврежденной области расширяет кровеносные сосуды, усиливает кровоток и помогает расслабиться воспаленным и напряженным мышцам. Улучшение кровообращения устраняет накопление молочнокислых "отходов" после некоторых видов упражнений.

Также тепло психологически «обнадеживает», что может усилить его обезболивающие свойства. Тепловая терапия, как правило, более эффективна, чем охлаждение, при лечении хронических мышечных болей или воспаленных суставов.

Тепло полезно при:

остеоартрите;

деформации и растяжении;

хроническом раздражении и скованности в сухожилиях;

разогреве жестких мышц или тканей перед работой;

облегчении боли или спазмах, связанных с травмой шеи или спины, включая нижнюю часть спины.

Теплотерапия облегчает боль эффективнее, чем анальгетики

В 2006 году группа исследователей установила, что пациенты с болью в пояснице, которые занимались спортом и применяли с низкоуровневую тепловую терапию (CLHT), испытывали меньше боли, чем те, кто ее не использовал. Предыдущие исследования показали, что для некоторых людей теплотерапия облегчает боль эффективнее, чем анальгетики, ацетаминофен и ибупрофен.

Некоторые люди используют тепловую обработку, часто в виде горячей ванны, чтобы предотвратить болевые ощущения в мышцах, возникающие через несколько часов или дней после непривычной или интенсивной физической нагрузки. Однако эффективность термической обработки может зависеть от глубины ткани, пораженной болью или травмой.

Есть свидетельства того, что это может помочь, но нагревание, которое применяется только в течение 5-20 минут, не столь эффективное, поскольку не имеет шансов повлиять на более глубокие слои ткани. Некоторые исследователи предположили, что химические тепловые пакеты, которые можно использовать в течение двух часов, - лучший способ предотвращения мышечных болей.

Тепло, однако, подходит не для всех типов травм. Рекомендуется не применять согревание при инфекциях, ожогах или свежих травмах, а также если:

кожа горячая, красная или воспаленная;

у человека дерматит или открытая рана;

область онемела;

человек может быть нечувствительным к теплу из-за периферической невропатии или подобного состояния.

Также с опаской стоит применять согревания людям с высоким давлением или болезнями сердца. В любом случае следует избегать чрезмерного нагрева.

Фото: beregipochki.ru

Читайте также:

Как влияет на человека применение общей анестезии

Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра

Вейп-курильщики умирают в США - грозит ли эпидемия России