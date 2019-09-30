Добавление грейпфрута в рацион помогает сбросить вес

Грейпфрутовая диета - не миф. Новые данные, полученные в ходе эксперимента, подтверждают, что грейпфруты помогают похудеть. Новые данные, полученные в ходе эксперимента Центра исследований в области питания и метаболизма при Scripps Clinic, подтверждает: добавление грейпфрутов и грейпфрутового сока в рацион помогает сбросить вес. Как работает этот полезный, хоть и не всем приходящийся по вкусу цитрус?

При сохранении ежедневных предпочтений в еде грейпфрут работает на похудение

В рамках 12-недельного исследования доктор Кен Фуджиока отслеживал изменения веса и метаболических факторов (таких как секреция инсулина) среди 100 добровольцев, которые участвовали в эксперименте Scripps Clinic «Grapefruit Diet».

В среднем испытуемые, которые трижды в день ели по половинке грейпфрута, теряли 1,63 кг, в то время как те, кто с такой же интенсивностью пил сок этого цитруса, теряли 1,50 кг. Некоторым людям удалось сбросить более 4,5 кг.

«Много лет грейпфрутовая диета была популярна, о ней писали и говорили, ее советовали. Наш тест подтвердил - этот цитрус действительно поможет худеющим», - говорит доктор Фуджиока, главный исследователь в Центре исследований в области питания и метаболизма Scripps Clinic.

«Участники нашего теста сохранили свои ежедневные предпочтения в еде - единственным изменением в рационе стало потребление грейпфрутов или их сока», - отметил ученый.

Почему грейпфрут помогает худеть

Исследователи отмечают, что грейпфрут благодаря своим химическим свойствам снижает уровень инсулина и способствует снижению веса. Важность этой связи связана с функцией управления весом: инсулин помогает регулировать жировой обмен. Чем меньше всплеск инсулина после еды, тем более эффективно организм перерабатывает пищу для использования в качестве энергии и тем меньше ее накапливается в организме в виде жира. Грейпфрут обладает уникальными химическими свойствами, которые снижают уровень инсулина, что способствует снижению веса.

Отметим, что люди с избыточным весом или ожирением имеют большую вероятность развития изменяющих жизнь и/или угрожающих жизни заболеваний, таких как болезни сердца, рак, диабет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, апноэ во сне, артрит, проблемы с печенью и многие другие.

«Наше исследование показывает, что грейпфрут может играть жизненно важную роль в общем состоянии здоровья и хорошего самочувствия, а также в борьбе с постоянно растущей эпидемией ожирения», - заявил доктор Фуджиока.

И, конечно же, помимо борьбы с весом грейпфрут благотворно влияет и на другие проблемы организма:

помогает стабилизировать уровень потребления калия, который важен для сосудов;

является богатым источником антиоксидантов (таких как витамин С), которые помогают в борьбе со свободными радикалами, вызывающими в том числе рак;

благодаря высокому содержанию клетчатки и воды помогает предотвращать запоры и регулирует здоровье пищеварительного тракта.

Фото: yeutre.vn

Читайте также:

Болезнь Брайта как недуг утонченного гурманства и длительного пресыщения