Краткосрочное голодание может решить проблемы или создать их

Модная нынче концепция "краткосрочного (периодического) голодания" имеет продолжительную историю. По принципу: все новое — это хорошо забытое старое. Тем более, что популярная диета наиболее подходит вечно занятому и куда-то спешащему жителю большого города.

В современном мире этот тренд лечебного голодания (известный в англоязычном варианте, как intermittent fasting, по-немецки — Intervallfasten и в испаноговорящих странах — ayuno intermitente) все больше и больше набирает обороты.

Наиболее распространенный вариант краткосрочного голодания заключается в формуле — 16: 8. В течение 16 часов вы воздерживаетесь от принятия пищи и на протяжении восьми часов ограничиваете себя в еде. На практике такое может означать, что вы должны есть с 11:00 до 19:00 или же по своему усмотрению. Как показывают исследования, ограниченное по времени употребление пищи и жидкости полезно для здоровья, если оно лимитировано 8-10 часами светового дня.

— Если вы пропускаете завтрак, все, что вам нужно, раскинуть мозгами, как дожить до 11 утра, — полагает практикующий натуропат и врач медицины функциональных расстройств из австралийского Байрон-Бея Джулс Галлоуэй. — Вам не нужно взвешиваться, подсчитывать калории, изучать новые рецепты, специально покупать диетические продукты. Я понимаю, почему это так популярно — это очень удобно.

Интернет-журнал Stuff приводит в качестве примера историю фотографа из Австралии Лорен Бат. Эта любительница путешествий, по ее словам, "чрезмерно наслаждалась едой и вином, поглощая обед из трех блюд". Чтобы решить свою проблему с весом, в марте 2018 года австралийка с нуля начала воздерживаться от пищи, скачав приложения для лечебного голодания, разработанного американцем Кевином Роузом.

Интерес самого Роуз к краткосрочному голоданию возник после того, как он узнал, что Хью Джекман использовал этот метод, чтобы обрести форму для своей роли Росомахи. Приложение намечает несколько различных подходов к лечебному голоданию, включая циркадный (иначе говоря, суточный) ритм сна-бодрствования, который работает более 24 часов.

Исследования, проведенные биологом из калифорнийского института биологических исследований Салка и автор книги "Циркадный код" Сатчина Панды, показывают, что ограниченные по времени приемы пищи и питья полезны для здоровья, если они умещаются в пределах от восьми до десяти световых часов.

У широко используемого в качестве инструмента для похудения периодического голодания масса других преимуществ, но и немало потенциальных подводных камней.

— Я думаю, что он может творить чудеса с балансом сахара в крови, снижением аппетита и снижением тяги к сахару, — делится своим наблюдением Галлоуэй. — Тем не менее, есть некоторые люди, которым я бы не рекомендовала прибегать к краткосрочному голоданию. Это категория пациентов с дисфункцией надпочечников. Известно, что голодание повышает уровень кортизола, а если уровень кортизола у человека уже высок, голодание может ухудшить его здоровье.

Профессор питания и диетологии в университете Ньюкасла Клэр Коллинз, соглашается с тем, что периодическое голодание не следует рассматривать в качестве долгосрочного решения проблемы избавления от лишнего веса. С ее точки зрения:

— Существуют и другие способы снизить потребление килоджоулей, если вы хотите улучшить свой вес и связанное с ним здоровье. Краткосрочное лечебное голодание помогает людям вновь испытать чувство голода и осознать, что им не нужно есть шесть или семь раз в день.

Прежде чем пытаться похудеть при помощи прерывистой диеты, профессор Коллинз рекомендует всем обратиться к своему лечащему врачу, чтобы тот направил к практикующему диетологу.

Фото превью: menslife.com