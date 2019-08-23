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Автор Александра Балан-Сенчук

Причины и профилактика язвы желудка

Здоровье » Здоровье и профилактика

Язвенная болезнь - это открытая рана в слизистой оболочке пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки. Эпителиальные клетки, выстилающие внутреннюю стенку желудка, выделяют кислоты, которые используются для пищеварения.

Причины и профилактика язвы желудка

Желудок и двенадцатиперстная кишка защищают себя от сильных кислот, используя толстый слой слизи, который покрывает внутреннюю эпителиальную оболочку. Раздражения или области воспаления, которые разрушают этот защитный слизистый слой, могут позволить кислоте желудка достигнуть внутренней оболочки клеток и вызвать повреждение.

Причины язвенной болезни

До 1980-х годов врачи считали, что язвенная болезнь вызвана

  • диетой,
  • острой и жирной пищей,

или высоким уровнем

  • эмоционального
  • или физического

стресса.

В язве виновен Хеликобактер пилори

Однако теперь известно, что основной причиной язвенной болезни является заражение бактерией Helicobacter pylori .

H. pylori представляет собой грамотрицательную спиралевидную бактерию, которая обнаруживается в слизистом слое или внутренней оболочке эпителиальных клеток, которые покрывают желудок, двенадцатиперстную кишку и пищевод. Чтобы выжить в кислой среде желудка, H. pylori выделяет уреазу, фермент, расщепляющий мочевину на аммиак и углекислый газ, который нейтрализует желудочную кислоту и повреждает защитный слой слизистой желудка.

Инфекция также запускает иммунный ответ, который вызывает воспаление и еще более обостряет раздраженную область, создавая открытую рану.  Инфекция ответственна за

  • 80% язв желудка
  • и 90% язв двенадцатиперстной кишки,

а также является инфекционным агентом, вызывающим гастрит.

H. pylori передается от человека к человеку через орально-оральный или фекально-оральный пути передачи. В развивающихся странах бактерии H. pylori могут распространяться через загрязненные источники питьевой воды. Более двух третей населения мира инфицировано Хеликобактер пилори, хотя у большинства инфицированных людей симптомы язвенной болезни или развития рака не наблюдаются.

НПВП вносит свой вклад в появлении язвы

Вторичной причиной язвенной болезни является длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). НПВП включают рецептурные и безрецептурные препараты, используемые для уменьшения воспаления, купирования боли и борьбы с лихорадкой, такие как

  • "Ибупрофен",
  • "Аспирин",
  • "Напроксен",
  • "Кетопрофен"
  • и некоторые лекарства от артрита.

Злоупотребление этими препаратами может вызвать раздражение и повреждение внутренней оболочки желудка, что приводит к язвенной болезни.

  • Алкоголь,
  • кофе
  • и курение

могут также раздражать слизистую оболочку желудка и привести к язвенной болезни. Пациенты с язвами должны избегать этих веществ. Хотя острая пища не вызывает язву напрямую, она может усугубить существующее поражение.

Профилактика язвы желудка

Поскольку точный способ передачи бактерий неизвестен, рекомендуется, чтобы все люди часто тщательно мыли руки, овощи и другие продукты и, если возможно, пили из источников чистой воды.

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Helicobacter pylori может привести к раку желудка
Куратор: Елена Андреева
Темы гастрит желудок бактерии лихорадка язвенная болезнь профилактика заболеваний
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