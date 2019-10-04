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Автор Александра Балан-Сенчук

В большинстве случаев язва желудка хорошо поддается лечению

Здоровье print

Язвы желудка - это открытые язвы вдоль внутренней оболочки желудка, двенадцатиперстной кишки или пищевода. Двумя основными причинами язвенной болезни являются инфекция бактериями Helicobacter pylori и чрезмерное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Мужчины сталкиваются с язвенной болезнью чаще, чем женщины. Женщины в основном заболевают в среднем возрасте (чаще во время менопаузы), это связано с гормональной перестройкой организма.

Большинство пептических язв хорошо поддаются лечению. Метод лечения будет зависеть от первопричины язвы. Клиницист часто может определить причину язвы после сбора анамнеза и, при необходимости, заказа анализов на наличие H. pylori . Информация, полученная в диагностический период, будет определять последующие решения о лечении.

Лекарственные препараты против язвы

Если основной причиной язвенной болезни является инфекция H. pylori , лечение будет направлено на уничтожение бактерий из желудочно-кишечного тракта. Эффект достигается с помощью курса антибиотиков. Как правило, комбинация двух антибиотиков принимается вместе два раза в день в течение 7-14 дней. Обычно назначаемые антибиотики включают "Амоксициллин", "Кларитромицин" и "Метронидазол". К сожалению, многие штаммы H. pylori становятся устойчивыми к определенным антибиотикам, что делает терапию эрадикации более сложной.

Курс антибиотиков часто сочетается с лечением ингибитором протонной помпы (ИПП), и вместе это называется тройной терапией. ИПП блокируют действие секреторных клеток желудка и снижают или устраняют уровни кислоты в желудке и тонкой кишке. Подобная линия лекарств, называемая агонистами Н2-рецепторов, блокирует действие гистамина и вызывает аналогичное снижение желудочной кислоты.

Если основной причиной язвы является чрезмерное употребление НПВП, врач рекомендует перейти на другое обезболивающее. Часто пациент получает аналогичную пользу от "Ацетаминофена", который не является НПВП и не раздражает слизистую оболочку желудка.

Кроме того, доктор также назначает безрецептурный антацид для нейтрализации существующих желудочных кислот или цитопротекторное средство, такое как субсалицилат висмута для защиты слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Эти агенты обычно облегчают дискомфорт, но не способствуют заживлению.

В случаях язв с сильным кровотечением может возникнуть необходимость в прижигании кровеносного сосуда или применении лекарств для остановки кровотока. В экстремальных случаях, когда язва пробила желудок или кишечную стенку, может потребоваться экстренная операция.

Изменения в образе жизни

Существует целый ряд изменений в образе жизни, которые пациент может внести, чтобы смягчить симптомы продолжающейся язвы и снизить потенциальный риск возникновения будущих язв. Они включают в себя избегание курения, употребление алкоголя или длительного использования высоких доз НПВП для облегчения боли.

Пациентам также рекомендуется избегать стрессов в повседневной жизни, который может усугубить симптомы существующей язвы. Здоровая диета  является обязательным условием лечения язвенной болезни.

Фото: healthwow.ru

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