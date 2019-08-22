Действие светотерапии при депрессии и бессоннице

Светотерапия — это хорошо зарекомендовавший себя метод лечения с редкими побочными эффектами, в котором используются виды света для лечения различных состояний. Успешное применение светотерапии требует знания принципов хронобиологии, чтобы каждый режим можно было подбирать индивидуально.

Сезонное аффективное расстройство

В начале 1980-х годов Норман Розенталь начал использовать световую терапию для лечения сезонной депрессии. Простое лечение, которое состояло в том, чтобы подвергать пациента воздействию очень яркого источника света в течение 30 минут каждый день, обеспечивало успех, подобный обычно назначаемым антидепрессантам. Сегодня эта терапия имеет место в лечении различных психических расстройств и расстройств сна.

Яркий искусственный свет мощностью не менее 1500 люкс использовался для лечения определенных форм депрессии, особенно сезонного аффективного расстройства. Эта терапия первоначально была основана на предпосылке, что сезонное аффективное расстройство было следствием короткой продолжительности дня в зимнее время, поэтому яркий свет имитирует продолжительность лета и улучшает настроение пострадавшего.

Механизм светотерапии заключается в его влиянии на смещение циркадного ритма (24-часовые внутренние часы, регулирующие сон и другие физиологические процессы). Применение терапии ярким светом (10 000 люкс) по утрам повышает циркадные ритмы и преодолевает задержку фазы, связанную с сезонным аффективным расстройством. Благоприятные последствия лечения можно увидеть уже через два дня после воздействия.

"SAD — это не незначительное состояние, но поскольку люди обычно испытывают его только в определенные месяцы, они не рассматривают его как серьезную проблему. Однако лечение необходимо", — говорит доктор Паоло Кассано, психиатр, специализирующийся на световой терапии в Общеклинической больнице штата Массачусетс, филиале Гарвардской медицинской школы. "Даже если у вас еще нет клинических признаков и симптомов SAD, использование светотерапии зимой может помочь предотвратить это", - говорит доктор Кассано

Перинатальная депрессия

Перинатальная депрессия является распространенным осложнением деторождения, которое все чаще называют важной проблемой общественного здравоохранения. Ученые предполагают, что послеродовая депрессия может рассматриваться как вариант большой депрессии, которая аналогичным образом реагирует на прием антидепрессантов.

Возможные побочные эффекты антидепрессантов на грудном вскармливании и материально-технические проблемы (расходы и организация ухода за детьми), которые сопровождают психотерапию, затрудняют лечение перинатальной депрессии. Таким образом, светотерапия представляет собой привлекательную альтернативу из-за ее низкой стоимости, применения на дому и отсутствия известных рисков для плода или грудного ребенка.

Молодым матерям лечение ярким светом может помочь:

в противодействии недостаточному уровню освещенности,

патологическим гормональным профилям (а именно уровням эстрогена и прогестерона),

сопутствующим заболеваниям (таким как нарушения сна) и

серотонинергической дисрегуляции, которые все связаны с неадекватным материнским поведением.

Действие светотерапии при депрессии и бессоннице

При проведении экспериментов выяснилось, что яркая белая лампа существенно облегчала депрессию у 68% пациентов, а красная только у 22%, что соответствовало результатам других исследований с утренней светотерапией. Примечательно, что на фоне лечения гипомании ни у кого не случилось.

Очень похожие результаты были получены в Турции (6) и в Китае (7), причем было подтверждено, что яркий свет у больных с депрессией усиливал действие антидепрессантов и при униполярной депрессии, и при БАР, в том числе — у пациентов без сезонной зависимости (8) В таблице ниже дано сравнение освещенности при различных источниках света (9).

Как видно, лечебная лампа дает столько же света, сколько вы получите, выйдя днем на улицу в солнечный день.

Таблица освещенности в люксах Источник Освещенность (люкс) Яркий солнечный свет 50 000 — 100 000 Солнечный день 10 000 Лечебная лампа До 10 000 Облачный день 1 000 — 5 000 Освещенность в офисах, классах и т. п. 500 Обычное домашнее освещение 250 Полная луна 0,1

Нарушения сна

Нарушения сна являются одним из основных симптомов у пациентов с депрессией. Связь между ними настолько прочна, что некоторые авторы предположили, что при отсутствии жалоб на сон диагноз депрессии следует ставить с осторожностью.

Светотерапия при нарушениях сна, сопряженных с циркадным ритмом, то есть в условиях, когда цикл сна-бодрствования смещается и приводит к бессоннице и усталости, представляет собой эффективный вариант лечения. Воздействие яркого света, который правильно рассчитан, может сместить цикл сна-бодрствования на более раннее или более позднее время.

Этот вид лечения имеет научное обоснование в лабораторных исследованиях, которые установили исключительную чувствительность циркадной системы человека к яркому свету.

Кому необходима светотерапия

Прежде всего, метод может быть эффективным для тех, кто имеет проблемы со сбоем биологических часов.

Например, человек спит положенные 8-9 часов, но в "неположенное" время, скажем не с 23.00 до 7.00, а с 2.00 до 10.00.

Все бы ничего, если бы не необходимость просыпаться в 6.00-7.00. Вот и выходит, что изо дня в день человек "недосыпает" 3-4 часа, а то и больше, в результате организм реагирует накопившейся усталостью, стрессами, снижением работоспособности.

Другая проблема, когда человек чувствует необходимость засыпать в 20.00, а в 3.00-4.00 он уже на ногах. Или человек спит несколько раз на протяжении суток, чтобы набрать необходимые часы. Последние две проблемы особенно хорошо знакомы пожилым людям.

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Справиться с сезонной депрессией: Светотерапия

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