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Автор Александра Балан-Сенчук

Действие светотерапии при депрессии и бессоннице

Здоровье print

Светотерапия - это хорошо зарекомендовавший себя метод лечения с редкими побочными эффектами, в котором используются виды света для лечения различных состояний. Успешное применение светотерапии требует знания принципов хронобиологии, чтобы каждый режим можно было подбирать индивидуально.

В начале 1980-х годов Норман Розенталь начал использовать световую терапию для лечения сезонной депрессии. Простое лечение, которое состояло в том, чтобы подвергать пациента воздействию очень яркого источника света в течение 30 минут каждый день, обеспечивало успех, подобный обычно назначаемым антидепрессантам. Сегодня эта терапия имеет место в лечении различных психических расстройств и расстройств сна.

Сезонное аффективное расстройство

Яркий искусственный свет мощностью не менее 1500 люкс использовался для лечения определенных форм депрессии, особенно сезонного аффективного расстройства. Эта терапия первоначально была основана на предпосылке, что сезонное аффективное расстройство было следствием короткой продолжительности дня в зимнее время, поэтому яркий свет имитирует продолжительность лета и улучшает настроение пострадавшего.

Механизм светотерапии заключается в его влиянии на смещение циркадного ритма (24-часовые внутренние часы, регулирующие сон и другие физиологические процессы). Применение терапии ярким светом (10 000 люкс) по утрам повышает циркадные ритмы и преодолевает задержку фазы, связанную с сезонным аффективным расстройством. Благоприятные последствия лечения можно увидеть уже через два дня после воздействия.

Перинатальная депрессия

Перинатальная депрессия является распространенным осложнением деторождения, которое все чаще называют важной проблемой общественного здравоохранения. Ученые предполагают, что послеродовая депрессия может рассматриваться как вариант большой депрессии, которая аналогичным образом реагирует на прием антидепрессантов.

Возможные побочные эффекты антидепрессантов на грудном вскармливании и материально-технические проблемы (расходы и организация ухода за детьми), которые сопровождают психотерапию, затрудняют лечение перинатальной депрессии. Таким образом, светотерапия представляет собой привлекательную альтернативу из-за ее низкой стоимости, применения на дому и отсутствия известных рисков для плода или грудного ребенка.

У молодых матерей лечение ярким светом может помочь в противодействии недостаточному уровню освещенности, патологическим гормональным профилям (а именно уровням эстрогена и прогестерона), сопутствующим заболеваниям (таким как нарушения сна) и серотонинергической дисрегуляции, которые все связаны с неадекватным материнским поведением.

Нарушения сна

Нарушения сна являются одним из основных симптомов у пациентов с депрессией. Связь между ними настолько прочна, что некоторые авторы предположили, что при отсутствии жалоб на сон диагноз депрессии следует ставить с осторожностью.

Светотерапия при нарушениях сна, сопряженных с циркадным ритмом, то есть в условиях, когда цикл сна-бодрствования смещается и приводит к бессоннице и усталости, представляет собой эффективный вариант лечения. Воздействие яркого света, который правильно рассчитан, может сместить цикл сна-бодрствования на более раннее или более позднее время.

Этот вид лечения имеет научное обоснование в лабораторных исследованиях, которые установили исключительную чувствительность циркадной системы человека к яркому свету. 

Фото: fineartamerica.com

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Темы депрессия бессонница светотерапия лечение светом
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Действие светотерапии при депрессии и бессоннице
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