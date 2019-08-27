Способы лечения перитонита

Перитонит - это заболевание, опасное для жизни, протекающее в острой форме и требующее хирургического вмешательства. Перитонит возникает из-за воспаления брюшины по причине воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника.

Типы перетонита

Существует несколько типов перитонита: спонтанный, вторичный и третичный.

Спонтанный перитонит представляет собой инфекцию в брюшной жидкости и возникает в результате цирроза печени, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя или инфекции вирусом гепатита В или С, а также у многих пациентов, подвергающихся перитонеальному диализу.

Вторичный перитонит развивается в результате другого заболевания, которое позволяет бактериям проникать в брюшную полость. Этому способствуют травматическое повреждение органов брюшной полости, разрыв аппендикса, перфорация желудка или кишечной стенки из-за язвенной болезни.

Третичный перитонит, хотя и редкий, является серьезным заболеванием, характеризующимся как постоянная перитонеальная инфекция, которая сопротивляется первоначальным медицинским вмешательствам.

Лечение антибиотиками

Стандартный 5-7-дневный курс лечения антибиотиками может убить патогенные бактерии, чтобы устранить острую инфекцию и уменьшить будущие осложнения. Антибиотики часто назначаются при спонтанном перитоните. Препараты, вводимые отдельно в качестве монотерапии или вместе в комбинированной терапии, должны быть широко действующими по природе и нацеливаться как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии.

Обычно используемые антибиотики для лечения перитонита включают бета-лактамы (пенициллины), карбапенемы (бета-лактамазорезистентные бета-лактамы), цефалоспорины (полусинтетические бета-лактамы) и хинолоны (ципрофлоксацин).

Пациенты с перитонеальным диализом часто испытывают перитонит в месте входа и выхода катетера. Антибиотики обычно вводят для борьбы с этой острой инфекцией. Исследования показали, что начальная доза антибиотика, назначаемая профилактически во время установки катетера, может предотвратить последующие инфекции.

Хирургическое вмешательство

В случае пациента с перфорированным желудком или кишечником, разрывом червеобразного отростка или травматическим повреждением органов брюшной полости лапароскопическая хирургия обычно является первой линией лечения для восстановления поврежденной ткани, контроля источника бактерий и удаления существующих токсинов. Однако перед началом операции необходимо провести диагностические тесты, чтобы у хирурга было четкое представление о пораженной области или лежащем в основе бактериальном источнике.

В зависимости от первопричины бактериального загрязнения операция может сочетаться с промыванием (очисткой брюшной полости для удаления остаточных бактерий) и/или курсом антибиотиков. Например, неперфорированный аппендикс, который был определен на раннем этапе, может быть безопасно удален хирургическим путем и промыванием, тогда как перфорированный и воспаленный аппендикс, который выпускает гной в брюшную полость, может потребовать хирургического вмешательства, промывания и применения антибиотиков.

Третичный перитонит часто объясняется наличием устойчивых к антибиотикам бактерий, на которые не влияют антибиотики первого ряда. Пациентов с третичным перитонитом можно лечить с помощью антибиотиков более сильного действия, и им, возможно, придется пройти реляпароскопию (вторую лапароскопическую операцию), чтобы определить основную причину инфекции.

Фото: fok-zdorovie.ru

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