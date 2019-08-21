Гипотония: симптомы и диагностика

Под артериальным давлением подразумевается сила, с которой ток крови создает давление в сосудах, заполненных артериальной кровью. С физической точки зрения, это превышение внутреннего давления над внешним, или атмосферным.

Два различных давления имеют клиническое значение: систолическое кровяное давление как мера кровяного давления, когда сердце бьется, и диастолическое кровяное давление как мера расслабленного сердца. В отличие от гипертонии, которая является термином, обозначающим высокое кровяное давление, гипотония, наоборот, обозначает аномально низкое кровяное давление.

Классификация симптомов

Различные формы гипотонии могут быть клинически разделены на три группы в зависимости от их симптомов: бессимптомная хроническая гипотензия, хроническая гипотензия со множественными симптомами и ортостатическая дисрегуляция (когда АД значительно снижается при смене положения тела: из горизонтального в вертикальное). В отличие от гипертонии низкое кровяное давление не приводит к повреждению сердечно-сосудистой системы.

Бессимптомная хроническая гипотензия не считается заболеванием, поэтому лечения не требует. Она рассматривается как нормальный, конституционально определенный вариант регуляции кровообращения, часто наблюдаемый у тренированных высокопроизводительных спортсменов.

При хроническом пониженном артериальном давлении могут возникать различные субъективные жалобы в результате недостаточного кровообращения в органах, так и из-за неспецифических нарушений общего состояния. Основным симптомом является головокружение.

Другие симптомы

Пациенты отмечают быструю утомляемость, недостаточную концентрацию, раздражительность, головокружение, тошноту, нарушения сна, шум в ушах (звон в ушах), чувствительность к холоду, отсутствие аппетита, одышку и болезненные ощущения в области сердца. Часто трудно отличить эти симптомы от психовегетативных расстройств общего состояния.

При ортостатической гипотензии, или ортостатической дисрегуляции, изменения в положении тела могут уменьшить возврат венозной крови к сердцу, что приводит к внезапному падению кровяного давления. Симптомы включают ощущения головокружения, пустоты в голове, отсутствие безопасности при ходьбе, коллапс и обморок. Состояние часто встречается у пожилых людей с нарушениями вегетативной нервной системы.

Диагностика гипотонии

Диагноз этого состояния ставится, когда повторные измерения артериального давления показывают снижение, связанное с симптомами и субъективными жалобами. Цель дополнительных диагностических процедур состоит в том, чтобы найти и выявить причину, определить любые системные проблемы и назначить правильное лечение.

Измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений в положении лежа на спине в течение не менее пяти минут, а затем снова после стояния в течение одной и трех минут важно для установления диагноза ортостатической гипотензии.

Тест наклона стола (также известный как тест наклона головы в вертикальном положении или пассивный тест наклона вверх головой) регистрирует кровяное давление и частоту сердечных сокращений каждую минуту, в то время как стол наклоняется в положении вверх головой на разных уровнях. Тест важен в дифференциальной диагностике необъяснимого обморока.

Маневр Вальсальвы - это еще одно физическое обследование, которое можно использовать для оценки вегетативной функции в гемодинамике путем анализа частоты сердечных сокращений и артериального давления. Параметры измеряются после нескольких циклов глубокого дыхания с использованием неинвазивной системы контроля артериального давления.

Анализы крови (которые должны включать полный анализ крови, уровень витамина B12, базовую метаболическую панель и утренний кортизол), электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиограмма могут предоставить дополнительную информацию и иногда помогают найти основную причину гипотонии. Магнитно-резонансная томография (МРТ) может быть использована для оценки возможной этиологии нейрогенной ортостатической гипотензии.

Фото: gazetacrimea.ru

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