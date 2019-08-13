Новые противозачаточные таблетки повышают риск образования тромбов

Недавно представители здравоохранения США выпустили предупреждающую заметку о повышенном риске образования тромбов у женщин, принимающих новые формы противозачаточных таблеток, таких как Yaz или Yasmin.

Хотя Управление США по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и не дало окончательного подтверждения, заявило, что оно обеспокоено потенциально высоким риском образования тромбов у женщин, принимающих таблетки четвертого поколения, содержащие дроспиренон - новый тип синтетического прогестина.

Эти новые таблетки, продающиеся как Yaz или Yasmin, популярны, хотя возрастает риск образования тромбов, также известный как венозная тромбоэмболия (VTE).

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VTE выражается в образовании сгустков, которые обычно возникают в ногах и могут перемещаться в легкие. Симптомы включают боль в ногах, груди или внезапную одышку.

Предварительные результаты исследования, финансируемого FDA, показывают, что у женщин, принимающих дроспиренон, по сравнению с другими гормональными контрацептивами повышен риск развития тромбоэмболии на 50 процентов.

Риск для любой женщины остается небольшим: в целом, риск тромбоэмболии составляет около 6 женщин на 10 тысяч пользователей для более старых противозачаточных средств против 10 на 10 тысяч для более новых версий.

Агентство также рассмотрело шесть других исследований по этому вопросу, результаты которых оказались противоречивыми. В двух исследованиях не было выявлено различий в риске, в то время как в двух других было выявлено увеличение риска в 1,5-2 раза.

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Эксперты советуют женщинам, принимавшим "Яз", "Ясмин" или аналогичные препараты, не прекращать их употребление, не поговорив со своим лечащим врачом. Тем не менее, другие женщины, которые только собираются использовать гормональные препараты, могут рассмотреть более старые варианты. При всех возможных вариантах девушки должны начинать прием с более безопасных противозачаточных таблеток.

В заявлении FDA отмечается, что на сегодняшний день в исследованиях рассматривались только таблетки, содержащие дроспиренон и более высокую дозу эстрогена, а не таблетки, содержащие дроспиренон и более низкую дозу эстрогена. Таким образом, возможно, что некоторые содержащие дроспиренон продукты могут быть более безопасными, чем другие.

Консультативные комитеты FDA планируют углубиться в рассмотрение этого вопроса на следующем совещании, на котором будут опубликованы полные результаты исследования, финансируемого агентством.

Фото: mastomed.ru

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