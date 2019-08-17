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Автор Диана Гаврилова

Рак полости рта и горла связан с оральным сексом

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Большинство раковых заболеваний в области головы и шеи вызвано алкоголизмом и курением. Тем не менее, недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Число случаев рака ротоглотки растет. В настоящее время исследователи подозревают тесную связь между раком ротовой полости и людьми, имеющими оральный секс с несколькими партнерами.

Курение и алкоголизм опаснее орального секса

Хорошая новость состоит в том, что рак полости рта, связанный с ВПЧ, легче поддается лечению, чем рак, вызванный другими факторами, такими как курение и алкоголизм. Поэтому, когда речь идет о раке полости рта и горла, курение и питье намного опаснее орального секса.

Передача ВПЧ может быть довольно простой: контакт кожи с кожей может передавать вирус. Существует более 120 типов ВПЧ. Новые исследования показывают, что ВПЧ 16, один из двух типов ВПЧ половых путей, который, как известно, вызывает подавляющее большинство случаев рака шейки матки, также связан с раком полости рта. В полости рта и в горле ВПЧ 16 проявляется главным образом у основания языка, задней части горла, миндалин. 

Как защититься от рака полости рта, связанного с ВПЧ

Каждый человек может предпринять шаги, чтобы защитить себя и своего партнера от передачи ВПЧ и от рака полости рта, связанного с ВПЧ:

  • Сделать прививку.Вакцинация работает лучше всего, если она проводится молодым людям до того, как они станут сексуально активными. Вакцины (Церварикс и Гардасил) рекомендуются для девочек и женщин в возрасте от 9 до 26 лет, а Гардасил также разрешен мужчинам и мальчикам. Исследования мальчиков и мужчин все еще проводятся, чтобы увидеть, насколько эффективной будет вакцинация против рака для них. В настоящее время нет исследований, которые бы точно показали, насколько эффективна вакцинация для защиты от рака полости рта или горла.Однако, поскольку вакцинация защищает от других заболеваний, вызванных ВПЧ, она должна быть эффективна и от рака полости рта.

  • Отказ от курения, ограничение алкоголя. Отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и соблюдение правил гигиены полости рта являются отличными способами защиты от многих видов рака полости рта и горла. Помните, что 8 из 10 случаев рака полости рта вызваны курением или употреблением алкоголя.

  • Регулярно проходите обследование. Посещайте своего стоматолога и врача через рекомендуемые интервалы, проходите соответствующие скрининговые тесты. Как правило, лечение рака наиболее эффективно, когда заболевание выявляется на самых ранних стадиях.

Рак полости рта от ВПЧ является относительно редким, но стоит соблюдать простые меры предосторожности, которые снижают риск, а не приводят к его повышению. 

Фото:  papillomy.com

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