Немецкие ученые сделали прорыв на пути к пересадке сердца от свиньи к человеку

Хотя многие взрослые в России зарегистрированы в качестве доноров органов, только у одного из трех человек органы допускаются до трансплантации. В результате более 70 тысяч россиян ожидают пересадки. Многие умирают, так и не дождавшись.

Ксенотрансплантация как альтернатива

Поскольку спрос на органы опережает предложение и, вероятно, пока так и будет, исследователи рассматривали ксенотрансплантацию - размещение органов животных в человеческом теле - как альтернативу. Однако добраться до момента, когда ксенотрансплантация является достаточно безопасной для испытаний на людях, было проблемой, потому что может возникнуть очень много осложнений. Теперь достижение группы исследователей приближает нас на один шаг к тому дню, когда нехватка органов уйдет в прошлое.

Исследователи во главе с Бруно Райхартом из Мюнхенского университета в Германии разработали методику, позволяющую бабуинам жить значительно дольше, чем когда-либо прежде, с трансплантированными сердцами свиней. По словам исследователей, выяснение того, как безопасно ксенотрансплантировать сердца, является важной областью изучения из-за стремительного роста числа проблем с сердцем.

Несмотря на 25 лет всестороннего изучения, самый большой срок, который бабуин выжил после получения сердца свиньи - 57 дней. Тем не менее исследователи продемонстрировали, что бабуин может выжить шесть месяцев, если изменить типичный протокол трансплантации сердца и использовать технологию редактирования генов.

Избавление от хирургических осложнений

Исследователи уточнили протокол трансплантации в течение трех испытаний с участием 16 бабуинов. Бабуины получали сердца от свиней, которые были генетически отредактированы для снижения межвидовых иммунных реакций и предотвращения чрезмерного свертывания крови после операции.

В первом испытании они узнали, что использование охлажденного на льду раствора для хранения, который является типичным методом хранения органов перед трансплантационными процедурами, может привести к повреждению тканей, когда кровь рециркулирует через сердце. Чтобы предотвратить недостаточность органов, они периодически прокачивали через сердце насыщенный кислородом раствор на основе крови, содержащий питательные вещества и гормоны, которые держались при температуре 8 градусов выше нуля по Цельсию.

Во втором исследовании они стремились решить проблему чрезмерного роста сердца, который часто встречается при пересадке от свиньи бабуину. Хотя сердца свиней очень похожи на сердца людей и приматов, они намного больше и склонны к осложнениям, возникающим из-за межвидовых различий в гормональном и артериальном давлении. Пересаженные сердца, которые продолжают расти до размеров, превышающих размеры, которые может поддерживать тело получателя, могут повредить близлежащие органы и привести к смерти.

В краткосрочной перспективе исследователи заявили, что методы, использованные в исследовании, могут улучшить процедуры пересадки органов от человека к человеку.

Фото: ru.oxu.az

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