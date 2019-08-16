Как гормоны могут влиять на женский организм

При появлении усталости, беспричинных болей и постоянной смене настроения нужно обязательно проверить гормоны. Ведь они действительно оказывают влияние на работу практически всех органов и систем человеческого организма. Женский организм может давать сбои именно из-за дисбаланса гормонов. Поэтому полезно узнать больше о воздействии различных гормонов на организм женщины.

Щитовидная железа

Тироксин и триийодтиронин часто называют гормонами энергии, хорошей памяти и отличного настроения. Их главная функция -стимулирование синтеза белков в теле человека. С помощью данных гормонов добывается энергия из различных веществ, поступающих в кровь. Они могут приходить в продуктами питания или дополнительными средствами (витамины, добавки). При хорошей и правильной работе добывать энергию получается довольно просто: сил хватает, чтобы нормально существовать. Если появляются сбои в работе, человек начинает чувствовать упадок сил, его внимание постепенно рассеивается. Иногда будет слишком жарко, появятся ощущения сильной тревоги и страха.

Для поддержания нормальной работы щитовидной железы нужно хорошо поработать над рационом, включить в него много продуктов с высоким содержанием йода. Если не получается корректировать уровень гормона таким способом, нужно применение более действенных средств. Их механизм работы должен описать лечащий врач.

Желудок

Грелин является гормоном голода, а лептин - гормоном насыщения. Они постоянно "воюют" друг с другом. Из-за их борьбы человек часто недоедает или просыпается поздней ночью, чтобы снова сходить на кухню за добавкой. Грелин вырабатывается желудком, он действительно провоцирует появление чувства голода. А лептин происходит из клеток жира, позволяет человеку ощущать сытость. Первый гормон занимается запуском работы тех зон мозга, которые позволяют быстрее и качественнее запоминать информацию. Поэтому подготовкой к важным мероприятиям лучше заниматься до приема пищи. Но лептин прекрасно помогает избавляться от странного чувства тревоги и стресса.

Хорошим способом регуляции данных гормонов является уход от бесконтрольного потребления сладкого. Эти продукты лишь приводят к появлению лишних килограммов, они сбивают организм, лишь создавая видимость насыщения. После постепенно отказа от сладкого грелин начнет возвращаться в норму, женщине больше не будет хотеться съедать чрезмерно большую порцию.

Мозг

Окситоцин, мелатонин, эндорфины - это неполный список гормонов, берущих начало в мозге человека. Первый называют гормоном материнства, окситоцин может помочь в сокращении матки в тот момент, когда женщина рожает. Он же является помощником при выработке достаточного количества молока после родов. При высоком уровне данного гормона женщина легче будет переносить роды.

Мелатонин имеет название "гормон сна". Он начинает выбрасываться, когда за окном становится темно. Помимо основной функции - помощь в нормальном засыпании, поддержание качества сна, он может избавлять человека он постоянных стрессов и раздражений, контролировать его потребности в продолжительном сне и т. д.

Эндорфины избавляют от боли и повышают тонус всего организма. При высоком уровне данных гормонов человек чувствует счастье, радость, ему хочется заниматься любимым делом. Отличный вариант для повышения уровня эндорфинов - бег.

Фото: healthtap.com

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