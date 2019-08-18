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Автор Александра Балан-Сенчук

Причины инфекционного эндокардита, симптомы и лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Инфекционный эндокардит - это бактериальная инфекция внутренней оболочки сердца или эндокарда.

Причины и факторы риска

Предполагается, что три основных бактерии вызывают этот тип инфекции. Они включают:

  • стрептококки;

  • стафилококки;

  • энтерококки.

Поскольку клапаны сердца не имеют кровоснабжения, они менее подготовлены для борьбы с бактериями, чем другие части сердца. Бактерии в крови проходят через сердце и могут осесть в поврежденном клапане. Здесь бактерии хорошо защищены от иммунных процессов организма, которые не в состоянии бороться с инфекцией. Отсутствие достаточного кровоснабжения в этой области также означает, что большинство антибиотиков не могут достичь целевого участка и убить инфекцию.

Факторы риска

Риск эндокардита повышается при наличии следующих факторов:

  • Поврежденные сердечные клапаны из-за таких заболеваний, как ревматизм.

  • Искусственные или протезированные клапаны сердца.

  • Врожденные пороки сердца, которые могут или не могут повредить клапаны сердца.

  • Употребление героина или других наркотиков.

Режим заражения

Пути, которыми бактерии могут достигать кровотока и сердца:

  • Через рот, через чистку зубов или жевание пищи, когда десны повреждены или кровоточат, особенно при наличии заболеваний десен.

  • Через существующую инфекцию кожи или десен.

  • Через половую инфекцию, такую ​​как хламидиоз или гонорея.

  • Через загрязненные иглы, шприцы, катетеры, лапароскоп и трубки.

Симптомы

Некоторые из начальных симптомов эндокардита похожи на грипп и включают лихорадку (температура 38 градусов и выше), боль в суставах и мышцах и головную боль. Если инфекцию не лечить, она может повредить клапаны сердца и нарушить нормальный кровоток в сердце. Это может привести к осложнениям, таким как сердечная недостаточность, когда сердце не может перекачивать кровь в кровообращение. Инсульт является еще одним осложнением, когда нарушается кровоснабжение мозга.

Инфекционный эндокардит может развиваться двумя путями:

  • Острый эндокардит, развивающийся в течение нескольких дней.

  • Подострый эндокардит, развивающийся в течение нескольких недель или даже месяцев.

Лечение

Целью лечения является устранение бактерий. Пациенту вводят антибиотики внутривенно в больнице. Приблизительно одной пятой из тех, кто лечится от эндокардита, также потребуется операция по восстановлению сердечных клапанов или дренированию абсцесса. Даже когда стандарты здравоохранения очень высоки, риск смерти от эндокардита составляет около 20%. Поэтому раннее выявление и быстрое лечение имеют первостепенное значение для повышения вероятности выживания.

Фото: azzaman.com

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Темы сердце бактериальная инфекция инфекционный эндокардит
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