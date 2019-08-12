Менопауза: причины, симптомы, случаи необходимости лечения

Менопауза - это фаза жизни у женщин, которая означает конец их репродуктивного периода. Яичники женщин перестают производить яйцеклетку каждые четыре недели, и месячного периода нет. После менопаузы женщины больше не смогут иметь детей.

Определение менопаузы

Менопауза может быть определена с уверенностью только после двенадцатимесячной спонтанной (без другой патологии) аменореи или отсутствия менструации.

Возраст наступления менопаузы

Большинство женщин в среднем достигают менопаузы в возрасте от 40 до 50 лет. В России средний возраст женщины для достижения менопаузы составляет 52 года. Многие женщины также могут испытывать менопаузу в возрасте 30-40 лет.

Преждевременная менопауза

Преждевременная менопауза может возникать из-за нескольких патологий, включая первичную недостаточность яичников, операцию на яичниках и матке, радиационную и химиотерапевтическую потерю периодов и т. д.

Причины менопаузы

Каждый месяц яичники поочередно производят яйцеклетку (овуляцию) и гормоны, которые делают матку, способствующей рождению ребенка. Яичники имеют конечное число яичниковых фолликулов, которые содержат яйцеклетку.

По мере наступления менопаузы уровень женских гормонов эстрогена и прогестерона снижается. Это приводит к тому, что яичники перестают производить яйцеклетку каждый месяц. Это падение эстрогена приводит к физическим и эмоциональным симптомам менопаузы. Падение эстрогена и прогестерона приводит к увеличению лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Это приводит к тому, что менструация становится неустойчивой, и в конце концов периоды прекращаются.

Период до достижения окончательной менопаузы называется менопаузальной переходной стадией, или перименопаузой.

Симптомы менопаузы

У некоторых женщин наблюдается резкое прекращение менструации, но у большинства она постепенно становится менее частой, с более длительными интервалами, а затем полностью прекращается. Другие симптомы включают приливы, перепады настроения, раздражительность, повышенное потоотделение в ночное время и сухость влагалища.

Необходимость лечения

Менопауза является нормальным физиологическим процессом и обычно может не требовать лечения. Женщинам, испытывающим менопаузу, может потребоваться посещение врача, если их симптомы беспокоят или являются чрезмерными. Для проверки фактической менопаузы иногда может быть рекомендован анализ крови для измерения уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ).

Основной метод лечения менопаузы - заместительная гормональная терапия. Она помогает облегчить симптомы менопаузы, заменив женские гормоны.

Фото: gallerym.ru

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