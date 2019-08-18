Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александра Балан-Сенчук

Эпилепсия: виды, причины, симптомы, диагностика и лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика

Эпилепсия - это заболевание головного мозга, вызывающее повторяющиеся судороги, нарушения двигательных, чувствительных, мыслительных или психических функций.

Эпилепсия: виды, причины, симптомы, диагностика и лечение

Причины эпилепсии

Эпилепсия может развиться после черепно-мозговой травмы или инсульта.

  • Сильная нехватка кислорода при рождении (асфиксия),
  • травма головы,
  • инфекции головного мозга (менингит и энцефалит)

могут стать причиной эпилепсии. Это называется симптоматической или вторичной эпилепсией.

У многих людей эпилепсия может развиваться без какой-либо определенной причины, и тогда она называется идиопатической эпилепсией или первичной эпилепсией.

Симптомы эпилепсии

Приступы - наиболее распространенный симптом эпилепсии, они появляются в результате чрезмерных нейронных разрядов в коре головного мозга. Во время припадка электрические импульсы нарушаются, что может привести к неправильной работе мозга и нарушению координации тела.

Типы эпилепсии

Приступы делятся на два основных типа -

  • генерализованные
  • и частичные.

Генерализованные припадки возникают, если аномальная электрическая активность затрагивает весь мозг или большую его часть. Тонико-клонический припадок является наиболее распространенным типом генерализованного припадка. Все тело напрягается, человек теряет сознание и падает. Затем следуют сильные и неконтролируемые судороги.

Частичные припадки называются очаговыми. В данном случае наблюдается поражение только одной части мозга. Также могут наблюдаться локализованные (очаговые) симптомы.

Иногда частичный припадок переходит в генерализованный припадок. Это состояние называется вторичным генерализованным припадком.

Диагностика эпилепсии

Эпилепсия чаще всего диагностируется после нескольких приступов. Описание приступа и его видеозапись часто помогает диагностировать тип эпилепсии. Сканирование головного мозга с использованием компьютерной томографии и МРТ используется для обнаружения видимых повреждений головного мозга. ЭЭГ или электроэнцефалограмма используются для обнаружения электрической активности мозга.

Лечение эпилепсии

Эпилепсия, как правило, не поддается лечению. Однако есть несколько препаратов, которые можно использовать для контроля судорог. Они известны как противоэпилептические препараты. Примерно в 70% случаев судороги успешно контролируются данным видом лекарств. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Операция предполагает удаление пораженной области мозга или установку электрического устройства, которое помогает контролировать судороги.

Фото: confettissimo.com

Читайте также:

Вздутие кишечника - чаще женская проблема

Сердечные болезни: лечение диастолической дисфункции

Сильная головная боль у беременных: в чем опасность

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эпилепсия. Что о ней нужно знать?
Куратор: Елена Андреева
Темы инсульт энцефалит эпилепсия головная боль виды эпилепсии лечение эпилепсии причины эпилепсии
Новости
Самбурская пожелала другу, не вернувшему ей долг, остаться без зубов
Жозе Моуринью стал главным тренером "Ромы"
Увеличили запросы: Киев хочет от Вашингтона поставок вакцин
Британский биолог заявил о сходстве инопланетян и людей
Жена Петросяна опровергла "самую большую глупость" о своей семье
ВШЭ предупредила о "взрывоопасном" выпадении среднего класса в бедность
Бродягам Швейцарии предложили деньги и бесплатные билеты из страны
Бузова подарила Киркорову на день рождения подарок со смыслом
Мнение биографа: королевская семья может отказаться от Гарри и Меган
Австрия наготове: переговоры по "Спутнику V" завершились успешно
Последние материалы
Британский биолог заявил о сходстве инопланетян и людей
Жена Петросяна опровергла "самую большую глупость" о своей семье
ВШЭ предупредила о "взрывоопасном" выпадении среднего класса в бедность
Бродягам Швейцарии предложили деньги и бесплатные билеты из страны
"Сразу война": чем грозит Украине вступление в НАТО
Бузова подарила Киркорову на день рождения подарок со смыслом
Мнение биографа: королевская семья может отказаться от Гарри и Меган
Австрия наготове: переговоры по "Спутнику V" завершились успешно
ОК: виртуальные открытки к 9 мая предпочитает половина респондентов
Белоруссия: доверенные лица Тихановской получили по шесть лет
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Восточная Европа
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Новости Украины
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников