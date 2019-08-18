Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Диета Психотерапия Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Александра Балан-Сенчук

Эпилепсия: виды, причины, симптомы, диагностика и лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Эпилепсия - это заболевание головного мозга, вызывающее повторяющиеся судороги, нарушения двигательных, чувствительных, мыслительных или психических функций.

Причины эпилепсии

Эпилепсия может развиться после черепно-мозговой травмы или инсульта. Сильная нехватка кислорода при рождении (асфиксия), травма головы, инфекции головного мозга (менингит и энцефалит) могут стать причиной эпилепсии. Это называется симптоматической или вторичной эпилепсией.

У многих людей эпилепсия может развиваться без какой-либо определенной причины, и тогда она называется идиопатической эпилепсией или первичной эпилепсией.

Симптомы эпилепсии

Приступы - наиболее распространенный симптом эпилепсии, они появляются в результате чрезмерных нейронных разрядов в коре головного мозга. Во время припадка электрические импульсы нарушаются, что может привести к неправильной работе мозга и нарушению координации тела.

Типы эпилепсии

Приступы делятся на два основных типа - генерализованные и частичные. Генерализованные припадки возникают, если аномальная электрическая активность затрагивает весь мозг или большую его часть. Тонико-клонический припадок является наиболее распространенным типом генерализованного припадка. Все тело напрягается, человек теряет сознание и падает. Затем следуют сильные и неконтролируемые судороги.

Частичные припадки называются очаговыми. В данном случае наблюдается поражение только одной части мозга. Также могут наблюдаться локализованные (очаговые) симптомы.

Иногда частичный припадок переходит в генерализованный припадок. Это состояние называется вторичным генерализованным припадком.

Диагностика эпилепсии

Эпилепсия чаще всего диагностируется после нескольких приступов. Описание приступа и его видеозапись часто помогает диагностировать тип эпилепсии. Сканирование головного мозга с использованием компьютерной томографии и МРТ используется для обнаружения видимых повреждений головного мозга. ЭЭГ или электроэнцефалограмма используются для обнаружения электрической активности мозга.

Лечение эпилепсии

Эпилепсия, как правило, не поддается лечению. Однако есть несколько препаратов, которые можно использовать для контроля судорог. Они известны как противоэпилептические препараты. Примерно в 70% случаев судороги успешно контролируются данным видом лекарств. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Операция предполагает удаление пораженной области мозга или установку электрического устройства, которое помогает контролировать судороги.

Фото: confettissimo.com

Читайте также:

Вздутие кишечника - чаще женская проблема

Сердечные болезни: лечение диастолической дисфункции

Сильная головная боль у беременных: в чем опасность

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы эпилепсия виды эпилепсии лечение эпилепсии причины эпилепсии
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Эпилепсия: виды, причины, симптомы, диагностика и лечение
Собаки
Какое лакомство давать собаке?
Авто
Как не ослепнуть на ночной дороге от света фар встречной машины
Новости Все >
Картины заменят рекламу в центре Амстердама
Польский журналист рассказал о плачевном состоянии армии
В ОП РФ уверены, что митинги в Москве проходят на деньги Ходорковского
Средний чек на оплату услуг ЖКХ в России вырос на 5% с начала года
Массовую гибель лосося на Аляске спровоцировала жара
Джонсон планирует заключить с лидерами ЕС новый договор по Brexit
Приставы будут оповещать россиян об ограничении выезда по СМС
Антон Булгаков заметает следы
Пожилой мужчина, которого ударил Макгрегор, раскритиковал его виски
В Иркутской области снесут более 4 тысяч поврежденных паводком домов
Последние материалы
В ОП РФ уверены, что митинги в Москве проходят на деньги Ходорковского
Средний чек на оплату услуг ЖКХ в России вырос на 5% с начала года
Эпилепсия: виды, причины, симптомы, диагностика и лечение
Массовую гибель лосося на Аляске спровоцировала жара
Джонсон планирует заключить с лидерами ЕС новый договор по Brexit
Приставы будут оповещать россиян об ограничении выезда по СМС
Антон Булгаков заметает следы
Пожилой мужчина, которого ударил Макгрегор, раскритиковал его виски
В Иркутской области снесут более 4 тысяч поврежденных паводком домов
Россия будет компенсировать затраты иностранцев на съемки фильмов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Рак полости рта и горла связан с оральным сексом

Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Рак полости рта и горла связан с оральным сексом
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Недвижимость
Две квартиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке
Катастрофы
Заслуженный пилот о жесткой посадке А321: экипаж принял три грамотных решения
Политика. Новости и аналитика
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике

Законодательство РФ в части проведения публичных мероприятий соответствует мировому опыту, считает член Совета Федерации Андрей Клишас.

Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Дальний Восток
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Дальний Восток
Эксперт: властям не выгодно решать вопрос о незаконных вырубках леса
Происшествия
Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле

Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Воспитание
Эксперт: беда нашего образования в нищих учителях
Катастрофы
Заслуженный пилот о жесткой посадке А321: экипаж принял три грамотных решения
Любовь Степушова Бразильская газета рассказала о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер
Комментарии
Нурмагомедов вошел в число самых тестируемых на допинг бойцов ММА
Нурмагомедов вошел в число самых тестируемых на допинг бойцов ММА
Массовую гибель лосося на Аляске спровоцировала жара
Россия будет компенсировать затраты иностранцев на съемки фильмов
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Германия собирается выдворять беженцев за посещение родины
Посол Украины в СЕ считает, что страна теряет признаки государства
Посол Украины в СЕ считает, что страна теряет признаки государства
Посол Украины в СЕ считает, что страна теряет признаки государства
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Посол Украины в СЕ считает, что страна теряет признаки государства
Посол Украины в СЕ считает, что страна теряет признаки государства
Посол Украины в СЕ считает, что страна теряет признаки государства
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
США начали разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
Китай отказался от нефти из Венесуэлы из-за американских санкций
Россия будет компенсировать затраты иностранцев на съемки фильмов
Как мусульман сделали хозяевами Европы
Нурмагомедов вошел в число самых тестируемых на допинг бойцов ММА
История и современность
Австралия: самые смертоносные пауки и змеи в мире живут здесь
Австралия: самые смертоносные пауки и змеи в мире живут здесь
Интересные факты об Австралии
Интересные факты об Австралии
США начали разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД
США начали разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Россия и Венесуэла заключили договор о заходе военных кораблей в порты
Россия и Венесуэла заключили договор о заходе военных кораблей в порты
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Фотогалереи
5 самых дорогих авто в России 5 Фото 5 самых дорогих авто в России
7 востребованных мужчин 7 Фото 7 востребованных мужчин
Тайны Крымского полуострова 9 Фото Тайны Крымского полуострова
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Образ идеальной женщины 8 Фото Образ идеальной женщины
Домашнее
Как научить ребёнка правилам общения с незнакомцами
В России создали уникальный гель, способный лечить самые страшные раны
Ученые рассказали о воздействии сахара на раковые клетки
Эссенциальная тромбоцитемия: симптомы, диагностика, лечение
Эрозия: насколько она опасна и как себя проявляет
Признаки сахарного диабета у ребёнка
Вместо горьких антибиотиков - электрические повязки
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов на рабочих местах
ДНК человека может распространяться через прикосновения и предметы
ДНК человека может распространяться через прикосновения и предметы
Выгул собак как одна из причин травматизма у пожилых людей
Выгул собак как одна из причин травматизма у пожилых людей
5 заблуждений о правильном питании
5 заблуждений о правильном питании
Как повторить макияж Светланы Ходченковой
Как повторить макияж Светланы Ходченковой
5 фраз, которые нельзя говорить людям с биполярным расстройством
5 фраз, которые нельзя говорить людям с биполярным расстройством
Как правильно пить воду
Как правильно пить воду
Как ухаживать за обесцвеченными волосами
Как ухаживать за обесцвеченными волосами
Эффективные домашние антицеллюлитные обертывания
Эффективные домашние антицеллюлитные обертывания
Как продлить жизнь шкафа-купе
Как продлить жизнь шкафа-купе
ТОП - 5 моделей электрических кофемолок
ТОП - 5 моделей электрических кофемолок
Забавные фото
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
Как вулкан породил молнии 7 Фото Как вулкан породил молнии
Неразговорчивая охрана 9 Фото Неразговорчивая охрана
Не так страшны монстры, как их малюют 6 Фото Не так страшны монстры, как их малюют
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ