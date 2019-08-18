Эпилепсия: виды, причины, симптомы, диагностика и лечение

Эпилепсия - это заболевание головного мозга, вызывающее повторяющиеся судороги, нарушения двигательных, чувствительных, мыслительных или психических функций.

Причины эпилепсии

Эпилепсия может развиться после черепно-мозговой травмы или инсульта. Сильная нехватка кислорода при рождении (асфиксия), травма головы, инфекции головного мозга (менингит и энцефалит) могут стать причиной эпилепсии. Это называется симптоматической или вторичной эпилепсией.

У многих людей эпилепсия может развиваться без какой-либо определенной причины, и тогда она называется идиопатической эпилепсией или первичной эпилепсией.

Симптомы эпилепсии

Приступы - наиболее распространенный симптом эпилепсии, они появляются в результате чрезмерных нейронных разрядов в коре головного мозга. Во время припадка электрические импульсы нарушаются, что может привести к неправильной работе мозга и нарушению координации тела.

Типы эпилепсии

Приступы делятся на два основных типа - генерализованные и частичные. Генерализованные припадки возникают, если аномальная электрическая активность затрагивает весь мозг или большую его часть. Тонико-клонический припадок является наиболее распространенным типом генерализованного припадка. Все тело напрягается, человек теряет сознание и падает. Затем следуют сильные и неконтролируемые судороги.

Частичные припадки называются очаговыми. В данном случае наблюдается поражение только одной части мозга. Также могут наблюдаться локализованные (очаговые) симптомы.

Иногда частичный припадок переходит в генерализованный припадок. Это состояние называется вторичным генерализованным припадком.

Диагностика эпилепсии

Эпилепсия чаще всего диагностируется после нескольких приступов. Описание приступа и его видеозапись часто помогает диагностировать тип эпилепсии. Сканирование головного мозга с использованием компьютерной томографии и МРТ используется для обнаружения видимых повреждений головного мозга. ЭЭГ или электроэнцефалограмма используются для обнаружения электрической активности мозга.

Лечение эпилепсии

Эпилепсия, как правило, не поддается лечению. Однако есть несколько препаратов, которые можно использовать для контроля судорог. Они известны как противоэпилептические препараты. Примерно в 70% случаев судороги успешно контролируются данным видом лекарств. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Операция предполагает удаление пораженной области мозга или установку электрического устройства, которое помогает контролировать судороги.

Фото: confettissimo.com

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