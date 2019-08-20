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Автор Александра Балан-Сенчук

Дерматомиозит - мышечная слабость и кожная сыпь

Здоровье

Дерматомиозит — это воспалительное состояние, характеризующееся мышечной слабостью и кожной сыпью. Хотя заболевание поражает в первую очередь мышцы и кожу, оно является системным и может также поражать легкие, суставы, пищевод, а иногда и сердце.

Дерматомиозит - мышечная слабость и кожная сыпь

Причина заболевания неизвестна

Точная причина дерматомиозита не совсем понятна, хотя это состояние имеет много общего с аутоиммунными нарушениями, когда иммунная система атакует собственные ткани организма.

Теория относительно основного механизма заболевания заключается в том, что вырабатываются аутоантитела, которые нацелены на эндотелий капилляров в мышцах, предотвращая их снабжение насыщенной кислородом и богатой питательными веществами кровью.

Кожная сыпь

Обычно развивается на:

  • лице,
  • веках,
  • вокруг суставов,
  • локтей,
  • коленей,
  • спины,
  • груди.

Сыпь темно-красного или фиолетового цвета, иногда с голубоватой окраской.

Мышечная слабость является прогрессирующей и затрагивает мышцы, наиболее близкие к туловищу, например, те, что находятся в верхней части рук, плечах и шее, а также бедрах и ягодицах. Слабость носит симметричный характер, затрагивая мышцы как левой, так и правой сторон тела.

Некоторые примеры других возникающих симптомов включают:

  • Трудность при глотании.

  • Постоянную усталость.

  • Существенное повышение температуры тела и лихорадку.

  • Стремительную потерю веса.

  • Отсутствие аппетита.

  • Мышечную боль и повышенную чувствительность.

  • Отложения кальция под кожей, особенно у детей.

  • Проблемы с легкими и затрудненное дыхание.

У взрослых данное заболевание обычно проявляется в возрасте 40-60 лет, а у детей симптомы обычно начинаются с 5 до 15 лет. Это заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Лечение дерматомиозита

Хотя нет никакого лечения от дерматомиозита, существует ряд методов управления, которые могут улучшить кожу и функцию мышц. Чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее.

Наиболее распространенный подход к лечению первой линии включает использование кортикостероидов для подавления иммунной системы и уменьшения мышечного воспаления. Вторичный иммунодепрессант может быть добавлен в схему лечения, если первый кортикостероид сам по себе неэффективен.

В тяжелых случаях могут быть назначены ритуксимаб или ингибитор фактора некроза опухоли. Данные препараты в настоящее время исследуются на предмет их эффектов при дерматомиозите. Другие варианты лечения включают использование безрецептурных обезболивающих препаратов, физиотерапию и хирургическое вмешательство для удаления болезненных отложений кальция.

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О самом главном: Склеродермия, дерматомиозит, саркоидоз, головная боль напряжения, мышечная атрофия
Темы лечение симптомы лихорадка кожная сыпь заболевание дерматомиозит мышечная слабость
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