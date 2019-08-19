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Автор Сергей Бухранский

Что надо каждому знать о тепловом ударе

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Не только жаркое солнце очень коварно для здоровья человека, но и высокая температура в сауне или бане, когда может случиться тепловой удар.

Удивительно, но многие совершенно не знают, что собой представляет тепловой удар. Более того, многие игнорируют его признаки. Но это огромная ошибка, которая влечет за собой тяжелые последствия и даже смерть. Во время перегрева организма многие его функции начинают работать неправильно. Поэтому важно понимать, что происходит с человеком, определять признаки теплового удара и правильно оказывать помощь. Чем дольше температура тела будет повышенной, тем к худшим последствиям это может привести.

Выраженные симптомы теплового удара и первая помощь

Как понять, что у человека тепловой удар:

  • Организм человека всячески пытается справится с высокой температурой. Нервная система в это время испытывает сильные перегрузки. Соответственно, она не в состоянии правильно функционировать. Все это может приводить к различным изменениям в поведении человека. Например, он может начать говорить бессвязно, наблюдаются резкие перепады настроения, а в более тяжелых случаях - бред и даже судороги.

  • Если человек получил солнечные ожоги, температуру тела понизить очень тяжело. Кожа сильно краснеет, поскольку организм посылает к поврежденным местам много крови. В данной ситуации надо как можно скорее постараться охладить тело. Если на коже появилось покраснение, надо срочно отправляться в тень. 

  • Перегрев вызывает и другие реакции организма. Такими могут быть учащенное дыхание и неправильный сердечный ритм. При перегреве тела сердце и легкие начинают функционировать неправильно. Поэтому сердечный ритм может как учащаться, так и аномально замедлятся. Тоже происходит с дыханием. Человек начинает чувствовать, что задыхается или дыхание может стать медленным и прерывистым.

  • Само по себе повышение температуры тела опасно, но еще хуже если температура поднялась выше сорока градусов. Очень важно иметь под рукой термометр. Также надо потрогать те части тела, которые не подвергались солнечному свету, например, стопы.
  • Признаки теплового удара могут выражаться как в обильном потоотделении, так и в его полном отсутствии. В подавляющем числе случаев тепловой удар провоцирует обезвоживание кожи. Ну а если причиной перегрева была физическая нагрузка, тогда кожа человека ощущается как липкая.
  • В некоторых случаях на тепловой удар реагирует желудок. Поэтому часто при перегреве появляется боль, тошнота и даже рвота. Причем перегрев способен нанести вред пищеводу. Поэтому в случае появления таких симптомов надо срочно обратится к врачу.
  • Во время теплового удара организм человека обезвоживается. Это несомненно влияет на нервную систему. Как правило могут начаться сильные пульсирующие головные боли. Интересно, но одним из симптомов может быть неприятный запах изо рта. При этом человек чувствует сильную усталость. Иногда эти симптомы могут переходить в судороги.
  • Часто перегрев организма может привести к носовому кровотечению. Это обусловлено повышением коровьего давления. И, соответственно, тонкие носовые капилляры могут не выдержать. Поэтому крайне важно принимать срочные меры к остановке крови и общему охлаждению организма.
  • Как рассказывают пережившие тепловой удар, они испытывали симптомы очень похожие на симптомы гриппа. У них начинались слезиться глаза, человек испытывал сильные мышечные боли на фоне резкого повышения температуры. Поэтому крайне важно определить, с чем связаны такие реакции человека. С одной стороны, можно начать лечить его от вируса, с другой - просто охладить тело.

  • Если так случилось и человек рядом с вами получил тепловой удар, надо срочно ему помогать. Первое - это определить, точно ли это тепловой удар. Для этого надо помнить симптомы, описанные выше. Важно сразу отвести человека в тень, любое прохладное место. Причем это должно быть открытое место со сквозняком. Очень хорошо, если поблизости будет помещение с кондиционером. Также надо сразу снять с человека верхнюю одежду, чтобы тело могло нормально остывать. По возможности надо постараться сделать влажные компрессы хотя бы из одежды и перекладывать их к телу и голове. Обязательно надо вызвать "скорую" или позвать врача. Очень важно, чтобы пострадавший постоянно пил воду.

  • Если тепловой удар случился в бане, вывести человека в прохладное место, умыть лицо ледяной водой или, как вариант, поставить его под холодный душ, окатить холодной водой. Положить на лавку, голову поместить максимально высоко, дать попить чистой воды.

Еще идёт пора отпусков, и люди долгое время проводят на солнце. Поэтому важно быть внимательным друг к другу. Например, не отпускать детей подолгу находится на солнце. Надо помнить, что дети и пожилые люди страдают от тепловых ударов в два раза чаще, чем все остальные. Важно не проходить мимо, если вы видите, что кому-то стало плохо. Просто отведя человека в тень, можно спасти ему жизнь.

От жары страдают не только люди, но и животные. Если на улице стоит сильный зной, по возможности поставьте возле дома емкость с водой. Так, бездомные животные и городские птицы смогут получить нужную им воду.

Фото:  ukr.media

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Темы перегрев тепловой удар признаки теплового удара первая помощь при тепловом ударе
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