Что надо каждому знать о тепловом ударе

Не только жаркое солнце очень коварно для здоровья человека, но и высокая температура в сауне или бане, когда может случиться тепловой удар.
Удивительно, но многие совершенно не знают, что собой представляет тепловой удар. Более того, многие игнорируют его признаки. Но это огромная ошибка, которая влечет за собой тяжелые последствия и даже смерть. Во время перегрева организма многие его функции начинают работать неправильно. Поэтому важно понимать, что происходит с человеком, определять признаки теплового удара и правильно оказывать помощь. Чем дольше температура тела будет повышенной, тем к худшим последствиям это может привести.
Выраженные симптомы теплового удара и первая помощь
Как понять, что у человека тепловой удар:
Если человек получил солнечные ожоги, температуру тела понизить очень тяжело. Кожа сильно краснеет, поскольку организм посылает к поврежденным местам много крови. В данной ситуации надо как можно скорее постараться охладить тело. Если на коже появилось покраснение, надо срочно отправляться в тень.
Перегрев вызывает и другие реакции организма. Такими могут быть учащенное дыхание и неправильный сердечный ритм. При перегреве тела сердце и легкие начинают функционировать неправильно. Поэтому сердечный ритм может как учащаться, так и аномально замедлятся. Тоже происходит с дыханием. Человек начинает чувствовать, что задыхается или дыхание может стать медленным и прерывистым.
Если так случилось и человек рядом с вами получил тепловой удар, надо срочно ему помогать. Первое - это определить, точно ли это тепловой удар. Для этого надо помнить симптомы, описанные выше. Важно сразу отвести человека в тень, любое прохладное место. Причем это должно быть открытое место со сквозняком. Очень хорошо, если поблизости будет помещение с кондиционером. Также надо сразу снять с человека верхнюю одежду, чтобы тело могло нормально остывать. По возможности надо постараться сделать влажные компрессы хотя бы из одежды и перекладывать их к телу и голове. Обязательно надо вызвать "скорую" или позвать врача. Очень важно, чтобы пострадавший постоянно пил воду.
Если тепловой удар случился в бане, вывести человека в прохладное место, умыть лицо ледяной водой или, как вариант, поставить его под холодный душ, окатить холодной водой. Положить на лавку, голову поместить максимально высоко, дать попить чистой воды.
Еще идёт пора отпусков, и люди долгое время проводят на солнце. Поэтому важно быть внимательным друг к другу. Например, не отпускать детей подолгу находится на солнце. Надо помнить, что дети и пожилые люди страдают от тепловых ударов в два раза чаще, чем все остальные. Важно не проходить мимо, если вы видите, что кому-то стало плохо. Просто отведя человека в тень, можно спасти ему жизнь.
От жары страдают не только люди, но и животные. Если на улице стоит сильный зной, по возможности поставьте возле дома емкость с водой. Так, бездомные животные и городские птицы смогут получить нужную им воду.
Фото: ukr.media
Читайте также:
Что делать, если перегрелся в бане?
Как не попасть из бани на операционный стол
Первая помощь из подручных средств при солнечном ударе
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.