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Автор Диана Гаврилова

Всего одной вакциной можно обеспечить длительную защиту против любого штамма гриппа - ученые

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Ученые сообщают, что постоянно меняющаяся "головка" белка вируса гриппа имеет неожиданную "ахиллесову пяту". 

Команда исследователей обнаружила структуру природного антитела человека, распознающего и разрушающего часть белка гемагглютинина (ГA), который используется вирусом для проникновения и заражения клеток. Исследователи определили, что антитело FluA-20 плотно связывается с областью на "головке" белка ГA, которая только на короткое время доступна для атаки антителом.     

Ученые изолировали антитело FluA-20 от человека, который получил много прививок от гриппа. В серии экспериментов они показали, что FluA-20 может проникать в недоступную в часть молекулы ГA, состоящей из трех частей, и приводить к ее распаду, таким образом предотвращая распространение вируса от клетки к клетке. 

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Это открытие стало неожиданностью, поскольку считалось, что эта область ГА стабильна и недоступна для антител. Более того, эта область в отличие от остальной части "головки" ГA мало меняется. Теоретически, терапия на основе антител, направленная на эту конкретную область, будет эффективна против многих штаммов вируса гриппа А. Точно так же вакцины, разработанные, чтобы вызывать антитела против этой цели, могли бы обеспечить длительную защиту против любого штамма гриппа, потенциально устраняя необходимость ежегодной сезонной вакцинации против гриппа.

В исследованиях на мышах FluA-20 предотвращал инфекцию, когда животные подвергались воздействию четырех различных подтипов вируса гриппа A, которые вызывают заболевание у людей. Два вируса, используемые в экспериментах, H1N1 и H5N1, являются подтипами гриппа группы 1, тогда как два других, H3N2 и H7N9, являются подтипами группы 2. Современные вакцины против гриппа должны содержать вирусные компоненты из обоих подтипов, чтобы вызвать соответствующие антитела. 

Одна вакцина, способная генерировать сильные антитела против представителей обеих групп, могла бы обеспечить многолетнюю защиту от гриппа.

Фото: nypost.com

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Темы вирусы защита вакцина антитела от гриппа обеспечить многолетнюю защиту
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Всего одной вакциной можно обеспечить длительную защиту против любого штамма гриппа - ученые
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