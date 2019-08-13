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Автор Елена Орлова

Как понять своего ребенка, наблюдая за его игрой

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Детей можно понять, наблюдая за их игрой. Все их неосознанные желания реализуются на игровой площадке или в песочнице. Родители могут наблюдать за детьми и замечать эти приятные и «запрещенные» желания, а значит, заботиться об их физическом и психическом здоровье. 

Также дети пытаются овладеть жизнью, окружающим миром, своими телами и своим противоречивым внутренним опытом. Запрещенные желания являются примерами противоречивых внутренних желаний. Дети могут хотеть причинить боль/уничтожить/убить, но они также не хотят причинять боль/разочаровывать/уничтожать человека, который заботится о них и о которых они заботятся. Они также знают, так делать нельзя.

Работа игрового психотерапевта или родителя заключается в том, чтобы помочь ребенку чувствовать себя более непринужденно со своими запрещенными желаниями, выразить их словами и узнать, что желание сильно отличается от действия.

Развить эмоциональную силу

Когда вы можете выявлять и выражать запрещенное желание в устной форме, вы с меньшей вероятностью будете реагировать на него ненадлежащим образом. Это здоровый человек может сказать: «Я завидую твоей новой игрушке/машине/браку. Хотелось бы, чтобы это было у меня, но я не хочу отнимать у вас эти вещи!». Многим взрослым трудно сказать или признать это, а для ребенка это долгосрочная цель - развить такую ​​эмоциональную силу.

Что еще дети пытаются освоить, когда играют? В раннем возрасте малыши играют, хватаясь, двигаясь, ползая и гуляя. Они пытаются освоить функции своего тела. С возрастом дети продолжают совершенствовать свои тела («Как быстро я могу бежать? Как далеко я могу бросить? Насколько творчески я могу написать историю?»).

Они также копируют то, что делают взрослые, пытаясь понять, как все работает. Они могут не знать, почему или что именно они делают, но они будут копировать тех, кто их окружает. Зачем? Таким образом они могут выяснить, что происходит.

Благодаря этой повторяющейся игре они овладеют пониманием мира и того, как он работает. Чтобы понять, как устроен мир, нужно много наблюдений и изучения.

Дети как маленькие ученые, а мир - их лаборатория

Они будут повторять задания в игре, чтобы понять, также, как ученый будет что-то тестировать, пока не получит надежные результаты.

Освоение того, как работают вещи в окружающем их мире, - это одно, а овладение принципами работы - это еще более сложный вопрос. Правила меняются, есть исключения в зависимости от ситуации, времени, возраста и т. д. Детей бросают в очень сложный мир. Например, иногда родитель позволяет ребенку бросать вещи, а иногда нет. Представьте, что ребенок думает: «Почему моя мама так счастлива, когда я бросаю мяч, но она кричала, когда я бросал песок? Почему я не могу бросать песок?» и пр.

Дети пытаются овладеть социальными и поведенческими ожиданиями вокруг них. Детская игра - это представление о том, как они воспринимают мир и осмысливают его. Чем травматичнее и страшнее их реальный мир, тем более травматичны и страшны их игры.

Детская игра часто может сбить с толку и озадачить, потому что они не просто работают над чем-то одновременно. Они работают и думают о нескольких вещах. Психоаналитики называют это множественным определением. Если вы наблюдаете темы в игре вашего ребенка и находите ее смешной, знайте, что ваш ребенок, вероятно, чувствует то же самое! Им так много нужно понять о себе и о мире. Ваша задача - играть вместе с ними и позволить им взять на себя инициативу! Задавайте им вопросы, будьте любопытны и будьте их лаборантом. Помогите им провести свои эксперименты в своей игре и, когда сможете, озвучьте свои наблюдения, чтобы помочь им понять, с чем они борются.

Фото: wellness-tikhvin.ru

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