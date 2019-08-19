Медицинские исследования в зоне боевых действий

Новое исследование показало, что жизнь в зоне боевых действий связана с повышенным риском сердечного приступа и инсульта среди гражданского населения даже спустя годы после окончания конфликта.

Результаты, полученные в ходе первого систематического обзора влияния вооруженных конфликтов на риск сердечно-сосудистых заболеваний, показали ученые из Лондона. Они обнаружили, что конфликты были связаны с целым рядом негативных последствий для здоровья гражданских лиц, включая повышенный риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, повышения кровяного давления и холестерина, а также увеличения употребления алкоголя и табака.

Читайте также: Компьютерная программа предскажет риск смертельных осложнений болезней сердца

По словам специалистов, полученные результаты могут помочь в разработке международной политики здравоохранения в области профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в нестабильных странах, где конфликты имеют место или могут произойти. Они также предлагают рекомендации, в том числе приоритизацию первичной медико-санитарной помощи во время и после конфликтов и подготовку медицинских работников, чтобы сосредоточиться на самых дешевых и эффективных способах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, таких как назначение непатентованных лекарств вместо фирменных и помощь людям в отказе от курения.

Исследователи включили работы, изучающие причины смерти до и после вторжения США в Ирак в 2003 году. Данные показали, что уровень смертности от сердечного приступа или инсульта значительно возрос с 147,9 случаев (на 100 000 человек) к началу вторжения до 228,8 (на 100 000 человек) после. В аналогичном исследовании сердечные заболевания были основной причиной около половины случаев ненасильственной смерти во время вторжения США в Ирак.

Обзор не смог определить четкие механизмы, лежащие в основе результатов, но они, вероятно, будут сложными и многогранными.

Читайте также: Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств

По мнению исследователей, вооруженный конфликт может потенциально повлиять на хронические состояния здоровья с помощью двух основных механизмов: во-первых, прямые последствия жизни в самой зоне конфликта могут усиливать стресс и беспокойство, приводя к повышению артериального давления, а также к ухудшению рискованного поведения, такого как употребление алкоголя и курение.

Во-вторых, разрушение систем здравоохранения может исключить программы скрининга, уменьшить доступ пациентов к работающим больницам и медицинскому персоналу, уменьшить доступность лекарств и сделать регулярные приемы лекарств (например, инсулина) более низким приоритетом для людей, сталкивающихся с конфликтом.

Читайте также: Перспективные методы борьбы с раковой опухолью

Исследователи предполагают, что модели здравоохранения на уровне сообществ, где люди получают доступ к услугам через клиники общей практики, могут быть наилучшим образом приспособлены для проведения таких вмешательств, как скрининг основных состояний здоровья, назначение профилактических лекарств или предложение программ по прекращению курения и сокращению алкоголя, в конфликтных и постконфликтных ситуациях.

Ученые добавляют, что обучение медицинских работников в пострадавших регионах должно быть приоритетом, позволяющим им принимать меры по профилактике и контролю сердечно-сосудистых заболеваний после окончания конфликта.

Фото: vesti-ukr.com

Читайте также: Прием жидких лекарств ложками опасен для здоровья - исследование