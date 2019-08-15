Хорошее самочувствие - не всегда показатель хорошего здоровья

Согласно анализу медицинских данных, собранных с более чем 6800 человек, живущих в США, 10 процентов из тех, кто оценил свое здоровье как отличное, имели признаки сердечно-сосудистых заболеваний без симптомов. Это подвергает их более высокому риску сердечного приступа или инсульта.

Исследование предлагает важную информацию для общественного здравоохранения: даже если люди считают себя здоровыми, у них могут быть серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Это означает, что всем взрослым полезно регулярно обращаться к врачу, чтобы получать более точную оценку риска заболеваний.

Команда ученых использовала данные, собранные у 6 814 человек. Участники были выбраны в период с 2000 по 2002 год, и за ними наблюдали до декабря 2018 года. В начале исследования испытуемым было в среднем 62 года. Около 53 процентов были женщины, около 39 процентов были белокожими, 28 процентов - афроамериканцами, 22 процента - латиноамериканцами и 12 процентов - китайцами.

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Во время исследования каждого участника просили оценить собственное здоровье в начале как отличное, очень хорошее, хорошее или плохое/удовлетворительное. Мужчины чаще сообщали о том, что у них очень хорошее или отличное здоровье (52%), тогда как около 41% участников из числа афроамериканцев и латиноамериканцев чаще сообщали о плохом состоянии здоровья (около 41%).

Авторы исследования обнаружили, что в то время, как оценки здоровья участников отслеживались с учетом физической активности, здорового питания и известных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (диабета, высокого давления и уровня триглицеридов), не было никакой связи между их самооценкой здоровья и показателями кальция в коронарной артерии. Ученые также сообщили, что участники с более высокими показателями кальция в артерии подвергались повышенному риску заболеваний сердца и других патологий независимо от их личной оценки здоровья.

Среди 543 человек с нулевым показателем кальция в коронарной артерии те, кто сообщал об отличном здоровье, имели на 80 процентов меньше вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто сообщал о хорошем или плохом здоровье.

Фото: zhinka.net.ua

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