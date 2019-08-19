Диагностика контагиозного моллюска

Контагиозный моллюск - это самоограниченная инфекция кожи, вызываемая вирусом контагиозного моллюска, который, в свою очередь, является вирусом оспы. Это состояние довольно распространено, и на его долю приходится примерно один процент всех диагнозов в дерматологии.

Кого и как поражает контагиозный моллюск

С болезнью чаще всего сталкиваются

Дети 1-14 лет (чаще 1-4 года) — высыпания обычно появляются на туловище, конечностях, голове и шее. У детей школьного возраста заражение происходит в основном контактным путём — при соприкосновении с кожей заражённого человека или инфицированным предметом при посещении плавательного бассейна или спортивных секций.

— высыпания обычно появляются на туловище, конечностях, голове и шее. У детей школьного возраста заражение происходит в основном контактным путём — при соприкосновении с кожей заражённого человека или инфицированным предметом при посещении плавательного бассейна или спортивных секций. Пожилые люди — на фоне ослабленной работы иммунной системы заболевание протекает более тяжело, высыпания обширно поражают кожу и слизистые.

— на фоне ослабленной работы иммунной системы заболевание протекает более тяжело, высыпания обширно поражают кожу и слизистые. Люди с иммуносупрессией, ВИЧ — у пациентов с ослабленным иммунитетом размер узелков может достигать 10-15 мм в диаметре, обширно поражая кожу, в том числе кожу век. Контагиозный моллюск встречается у 5-30 % пациентов с ВИЧ .

— у пациентов с ослабленным иммунитетом размер узелков может достигать 10-15 мм в диаметре, обширно поражая кожу, в том числе кожу век. Контагиозный моллюск встречается у 5-30 % пациентов с ВИЧ . Пациенты с атопическим дерматитом находятся в группе риска по заражению контагиозным моллюском. Из-за зуда возникают множественные повреждения кожи (царапинки и трещинки), через которые вирус может распространяться с одной части тела на другую. Это приводит к рецидивирующему течению заболевания. Пациентам с атопическим дерматитом необходимо тщательно следить за кожей, используя уходовые средства (эмольянты), и не допускать появления кожного зуда .

Пути передачи инфекции:

контактный — взаимодействие с больным человеком или с предметами, инфицированными вирусом, например с полотенцами или одеждой;

половой — обычно высыпания возникают на гениталиях, лобке, внутренней поверхности бёдер и нижней части живота;

передача через нанесение татуировки;

передача от матери к ребёнку во время родов возможна, но встречается нечасто.

Контагиозный моллюск поражает:

туловище — в 63 % случаев;

ноги — 57 %;

руки — 44 %;

голову или шею — в 31 %;

ягодицы — 17 %;

гениталии — 17 %.

Повреждения моллюска обычно представлены в виде папул белого или кожного цвета, которые имеют пупочный центр и могут поражать любую часть тела.

Диагностика контагиозного моллюска

Поскольку поражения моллюсками обычно характерны для заболевания, клиническое обследование и оценка являются ключевыми этапами в его диагностике. Иногда моллюски очень маленькие, поэтому в определенных случаях может помочь использование увеличительной линзы для наблюдения за их пуповинной природой.

Диагноз не сложный при наличии типичных элементов, так как высыпания с пупковидным вдавлением и крошковидным содержимым характерны для контагиозного моллюска.

В сложных случаях проводится гистологическое исследование: берется соскоб с элементов и под микроскопом обнаруживаются особые моллюсковые тельца в цитоплазме пораженного эпидермиса.

Хотя контагиозный моллюск и не считается опасным заболеванием, его лечение необходимо, так как он может быть заразным для для детей, окружающих и полового партнера. А также его проявления не эстетичны и снижают качество жизни пациента.

Проявления контагиозного моллюска говорят о проблемах иммунной системы, необходимо пройти полное обследование и принять меры по укреплению иммунитета.

Также контагиозный моллюск может быть косвенным признаком наличия в организме скрытых инфекций, в том числе и половых, которые требуют лечения.

Дифференциальная диагностика

Кожные заболевания, которые необходимо учитывать при дифференциальной диагностике или те, которые также могут сосуществовать с контагиозным моллюском, представляют собой

генитальные бородавки,

базальноклеточный рак,

кератоакантому,

сирингому,

аденому сальных желез,

красный плоский лишай,

вирус ветряной оспы,

а также гистоидную проказу.

Также важно исключить кожные криптококковые инфекции у пациентов с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), так как были описаны высыпания, имитирующие контагиозный моллюск. Также первичный кожный гистоплазмоз у ВИЧ-положительных пациентов может быть ошибочным диагнозом.

Сегодня родители пострадавших детей часто используют Интернет для самооценки и диагностики контагиозного моллюска у своих детей. Но недавнее исследование показало, что хотя одни только фотографии могут быть эффективным инструментом для правильной диагностики, в 35% случаев такой подход недостаточный для точного диагноза. Следовательно, надлежащее понимание отличительных цитологических особенностей контагиозного моллюска значительно помогает в правильной диагностике состояния.

Фото: papillomy.com

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