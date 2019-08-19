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Автор Александра Балан-Сенчук

Диагностика контагиозного моллюска

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Контагиозный моллюск - это самоограниченная инфекция кожи, вызываемая вирусом контагиозного моллюска, который, в свою очередь, является вирусом оспы. Это состояние довольно распространено, и на его долю приходится примерно один процент всех диагнозов в дерматологии.

С болезнью чаще всего сталкиваются дети, сексуально активные взрослые, а также люди с ослабленным иммунитетом. Повреждения моллюска обычно представлены в виде папул белого или кожного цвета, которые имеют пупочный центр и могут поражать любую часть тела.

Диагностика контагиозного моллюска

Поскольку поражения моллюсками обычно характерны для заболевания, клиническое обследование и оценка являются ключевыми этапами в его диагностике. Иногда моллюски очень маленькие, поэтому в определенных случаях может помочь использование увеличительной линзы для наблюдения за их пуповинной природой.

Диагноз не сложный при наличии типичных элементов, так как высыпания с пупковидным вдавлением и крошковидным содержимым характерны для контагиозного моллюска.

В сложных случаях проводится гистологическое исследование: берется соскоб с элементов и под микроскопом обнаруживаются особые моллюсковые тельца в цитоплазме пораженного эпидермиса.

Хотя контагиозный моллюск и не считается опасным заболеванием, его лечение необходимо, так как он может быть заразным для для детей, окружающих и полового партнера. А также его проявления не эстетичны и снижают качество жизни пациента.

Проявления контагиозного моллюска говорят о проблемах иммунной системы, необходимо пройти полное обследование и принять меры по укреплению иммунитета.

Также контагиозный моллюск может быть косвенным признаком наличия в организме скрытых инфекций, в том числе и половых, которые требуют лечения.

Дифференциальная диагностика

Кожные заболевания, которые необходимо учитывать при дифференциальной диагностике или те, которые также могут сосуществовать с контагиозным моллюском, представляют собой генитальные бородавки, базальноклеточный рак, кератоакантому, сирингому, аденому сальных желез, красный плоский лишай, вирус ветряной оспы, а также гистоидную проказу.

Также важно исключить кожные криптококковые инфекции у пациентов с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), так как были описаны высыпания, имитирующие контагиозный моллюск. Также первичный кожный гистоплазмоз у ВИЧ-положительных пациентов может быть ошибочным диагнозом.

Сегодня родители пострадавших детей часто используют Интернет для самооценки и диагностики контагиозного моллюска у своих детей. Но недавнее исследование показало, что хотя одни только фотографии могут быть эффективным инструментом для правильной диагностики, в 35% случаев такой подход недостаточный для точного диагноза. Следовательно, надлежащее понимание отличительных цитологических особенностей контагиозного моллюска значительно помогает в правильной диагностике состояния.

Фото: papillomy.com

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