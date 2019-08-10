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Автор Александра Балан-Сенчук

Диагностика острого фарингита

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Острая боль в горле представляет собой частую причину первичной медико-санитарной помощи и неотложных консультаций, особенно в педиатрической популяции. Наиболее распространенной бактериальной причиной является бета-гемолитический стрептококк группы А, или Streptococcus pyogenes, провоцирующий острый фарингит.

Поскольку признаки и симптомы стрептококкового фарингита могут значительно совпадать с другими причинами ангины, постановка диагноза исключительно на основании клинических данных может быть сложной задачей. Поэтому точная клиническая оценка острого фарингита остается ключевой в выборе дальнейших лабораторных тестов, определении оптимального подхода к лечению, а также во избежание чрезмерного использования антибиотиков.

Клинические критерии для диагностики

Клинические проявления стрептококкового фарингита у взрослых сходны с таковыми у детей, с отсутствием болей в животе и рвотой, которые могут быть у детей. Физикальное обследование обычно выявляет глоточную эритему с передней или задней аденопатией.

Следует подчеркнуть, что ни один элемент клинической картины не может достоверно подтвердить или исключить фарингит, вызванный Streptococcus pyogenes. Боль в горле, внезапная лихорадка (с температурой выше 38° C), а также воздействие бета-гемолитической группы стрептококка группы A в течение предыдущих двух недель - основные первичные признаки заболевания.

Кумулятивный балл определяет вероятность возникновения воспаления горла и необходимость антимикробной терапии. Согласно этой системе, пациенты с нулевым баллом относятся к группе низкого риска по поводу стрептококкового фарингита, поэтому им не требуется дополнительное тестирование или антибиотики.

Лабораторная диагностика

Поскольку признаки и симптомы стрептококкового фарингита могут совпадать с симптомами, вызванными другими патогенными микроорганизмами, для точного диагноза необходимо лабораторное подтверждение либо с помощью исследования горла, либо с помощью быстрого теста на обнаружение антигена. Серологические оценки, то есть титры стрептококковых антител, не очень полезны для диагностики острого стрептококкового фарингита, поэтому они показаны, когда есть необходимость подтвердить предыдущую инфекцию у лиц с постстрептококковыми осложнениями.

При адекватном методе отбора проб обычная культура горла с кровяным агаром из одного тампона считается чувствительной на 90-95%. Недостатком этого метода является задержка (на ночь или даже дольше) в получении определенного диагноза.

И наоборот, экспресс-тест на обнаружение антигена позволяет обнаружить присутствие стрептококкового углевода из клеточной стенки группы А непосредственно из мазка из зева в течение нескольких минут, причем специфичность варьируется от 90 до 99 процентов.

Фото: papillomy.com

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Темы фарингит диагностика острая боль в горле
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