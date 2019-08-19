Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Диета Психотерапия Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Александра Балан-Сенчук

Дифтерия: симптомы, диагностика, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Дифтерия - это тяжелая заразная бактериальная инфекция, поражающая слизистые носа, горла, иногда кожу. Дифтерия вызывается Corynebacterium diphtheriae, которая является анаэробной грамположительной бактерией. Болезнь может передаваться при контакте с кожей инфицированного человека и при вдыхании инфицированных частиц, присутствующих в воздухе.

Симптомы дифтерии

Инкубационный период респираторной формы дифтерии обычно составляет от 2-х до 5-ти дней с постепенным началом заболевания. Дети чаще всего болеют дифтерией, но взрослые и пожилые люди также могут быть заражены.

Симптомы инфекции включают в себя:

  • Высокую температуру - 38ºC и выше.

  • Озноб.

  • Усталость.

  • Боль в горле.

  • Трудность глотания.

  • Раздутые лимфатические узлы на шее.

  • Дурно пахнущие выделения из носа.

  • Серо-белую мембрану, которая часто развивается через заднюю часть горла и миндалин, что может препятствовать дыханию.

Иногда дифтерия поражает кожу, а не горло. Это состояние приводит к образованию гнойных поражений кожи, обычно на руках, ногах и ступнях. Эти поражения часто бывают большими, болезненными язвами, которые после заживления оставляют рубец.

Люди, которые были вакцинированы против дифтерии, могут по-прежнему являться носителями инфекции, даже если у них нет симптомов заболевания. Эти люди все еще могут распространять заразу среди других людей.

Диагностика дифтерии

Случаи подозрения на дифтерию можно подтвердить с помощью образца мазка: небольшого количества клеток из горла, носа или с кожи. Затем образец проверяют под микроскопом на наличие C. diptheriae.

Лечение дифтерии

Дифтерию необходимо лечить быстро, чтобы предотвратить серьезные осложнения заболевания. Лечение может назначаться до того, как результаты теста подтвердят диагноз. Это называется презумптивной терапией. В больнице пациенты с подозрением на дифтерию изолированы от других пациентов и получают антибиотики и антитоксин.

Серьезные осложнения этой инфекции уносят жизни примерно от 10 до 15 процентов больных людей, и примеры таких угрожающих жизни осложнений включают воспаление сердечной мышцы (миокардит), неврологические заболевания и проблемы с дыханием. Дети особенно подвержены риску развития этих осложнений.

Профилактика дифтерии

Лучший способ предотвратить дифтерию - обеспечить своевременную вакцинацию. Детей вакцинируют регулярно в соответствии с графиком вакцинации детей NHS, но взрослые, которые не получали прививку-бустер более 10 лет, должны организовать дополнительное обследование, если они едут в регионы, где дифтерия является эндемической.

Фото: ehalov.ru

Читайте также:

"Вирус" анорексии поражает через интернет

На что нужно обращать внимание до и после прививок

Эпидемиологи учатся на фильмах про зомби

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы бактерия дифтерия лечение дифтерии диагностика дифтерии профилактика дифтерии инфекционное заболевание
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Москвичи уезжают за МКАД ради нового жилья
Здоровье и профилактика
Дифтерия: симптомы, диагностика, лечение
Цветы и растения
Садовые и комнатные тенелюбивые цветы
Новости Все >
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Макрон процитировал Достоевского на встрече с Путиным
Путин рассказал Макрону об оптимизме после переговоров с Зеленским
Психологи связали использование эмодзи с частотой сексуальных актов
Бойцы ОМОНа встали на защиту командира, который покалечил подчиненного
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
В ГД рассказали о способах противодействия вмешательству в дела России
Кадры Евромайдана показали в сериале США о бунте зверей
Глав комитетов ГД, не пришедших на заседание, предложили сменить
"Скоро книги начнут жечь": Максим Шевченко об "оскорблении святого"
Последние материалы
Москвичи уезжают за МКАД ради нового жилья
Дифтерия: симптомы, диагностика, лечение
Садовые и комнатные тенелюбивые цветы
Шесть вещей, которые нужно сделать в новом городе
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Макрон процитировал Достоевского на встрече с Путиным
Путин рассказал Макрону об оптимизме после переговоров с Зеленским
Психологи связали использование эмодзи с частотой сексуальных актов
Как правильно выбрать фитнес-центр?
Бойцы ОМОНа встали на защиту командира, который покалечил подчиненного
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Рак полости рта и горла связан с оральным сексом

Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Рак полости рта и горла связан с оральным сексом
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Общество
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Недвижимость
Две квартиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке
Экономика
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам

В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.

Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Дальний Восток
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Общество
От Генпрокуратуры потребовали наказать Бузову за шутку про блокаду
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа

Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.

Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Преображение Господне — праздник Истины
Православие
Преображение Господне — праздник Истины
Экономика
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Недвижимость
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер
Комментарии
Макрон процитировал Достоевского на встрече с Путиным
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Суд запретил "секту застрявших в СССР" в России
"Скоро книги начнут жечь": Максим Шевченко об "оскорблении святого"
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Директора тюменского пансионата уволили из-за похорон бабушки в пакете
Бойцы ОМОНа встали на защиту командира, который покалечил подчиненного
Активисты вынудили мужчину снять футболку с оскорбительной карикатурой
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Опрос: 44% россиян проголосовали бы за ЕР на выборах в Госдуму
Два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали самолеты РФ
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
История и современность
Наследие Саргона Великого
Наследие Саргона Великого
Астрономы обнаружили невиданную космическую катастрофу
Астрономы обнаружили невиданную космическую катастрофу
Почему после взрыва в Неноксе замолчали радиационные станции
Почему после взрыва в Неноксе замолчали радиационные станции
Военные Белоруссии прибыли в Рязань на учения с Россией и Египтом
Военные Белоруссии прибыли в Рязань на учения с Россией и Египтом
Минобороны планирует ужесточить правила продажи военной формы
Минобороны планирует ужесточить правила продажи военной формы
В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ
В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ
За что Барклай-де-Толли убрал из армии донского атамана Матвея Платова
За что Барклай-де-Толли убрал из армии донского атамана Матвея Платова
Ошибка Покрышкина: первый сбитый самолет знаменитого аса был советским
Ошибка Покрышкина: первый сбитый самолет знаменитого аса был советским
Российские МиГ-31МБ вышли в ближний космос для боя
Российские МиГ-31МБ вышли в ближний космос для боя
Спрогнозированы сценарий и последствия ядерной войны РФ и США
Спрогнозированы сценарий и последствия ядерной войны РФ и США
Фотогалереи
Их угоняли и будут угонять 5 Фото Их угоняли и будут угонять
Молодушки заводят старичков 5 Фото Молодушки заводят старичков
Ваши фантазии за ваши деньги 5 Фото Ваши фантазии за ваши деньги
Лесные "оборотни" 7 Фото Лесные "оборотни"
Тайны Крымского полуострова 9 Фото Тайны Крымского полуострова
Домашнее
Врачи рассказали о полезных свойствах манго для печени
Специалисты нашли способ выучить иностранные слова во сне
Чудо-прополис и его влияние на организм человека
Врач Евгений Комаровский рассказал об опасности кошачьих царапин
Врачи рассказали, кому нельзя есть чеснок
Закаливание ребёнка летом: основные правила
Американка 4 года не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания
В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральный майонез
В РФ увеличилось количество больных гастритом
В РФ увеличилось количество больных гастритом
В Подмосковье врачи спасли мужчину с тяжелым ранением "болгаркой"
В Подмосковье врачи спасли мужчину с тяжелым ранением "болгаркой"
Ученые Британии назвали признаки нехватки витамина В12
Ученые Британии назвали признаки нехватки витамина В12
Директор Шатунова: "Андрей Разин нуждается в пиаре"
Директор Шатунова: "Андрей Разин нуждается в пиаре"
Певица Валерия не приехала на свадьбу сына
Певица Валерия не приехала на свадьбу сына
Карта прыщей на лице: о чем они сигнализируют
Карта прыщей на лице: о чем они сигнализируют
12 лайфхаков по использованию духов
12 лайфхаков по использованию духов
Женский гороскоп с 19 по 25 августа
Женский гороскоп с 19 по 25 августа
10 советов по уходу за мебелью из кожи
10 советов по уходу за мебелью из кожи
Квартира в оттенках серого
Квартира в оттенках серого
Забавные фото
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
Как вулкан породил молнии 7 Фото Как вулкан породил молнии
Неразговорчивая охрана 9 Фото Неразговорчивая охрана
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ