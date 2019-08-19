Дифтерия: симптомы, диагностика, лечение

Дифтерия - это тяжелая заразная бактериальная инфекция, поражающая слизистые носа, горла, иногда кожу. Дифтерия вызывается Corynebacterium diphtheriae, которая является анаэробной грамположительной бактерией. Болезнь может передаваться при контакте с кожей инфицированного человека и при вдыхании инфицированных частиц, присутствующих в воздухе.

Симптомы дифтерии

Инкубационный период респираторной формы дифтерии обычно составляет от 2-х до 5-ти дней с постепенным началом заболевания. Дети чаще всего болеют дифтерией, но взрослые и пожилые люди также могут быть заражены.

Симптомы инфекции включают в себя:

Высокую температуру - 38ºC и выше.

Озноб.

Усталость.

Боль в горле.

Трудность глотания.

Раздутые лимфатические узлы на шее.

Дурно пахнущие выделения из носа.

Серо-белую мембрану, которая часто развивается через заднюю часть горла и миндалин, что может препятствовать дыханию.

Иногда дифтерия поражает кожу, а не горло. Это состояние приводит к образованию гнойных поражений кожи, обычно на руках, ногах и ступнях. Эти поражения часто бывают большими, болезненными язвами, которые после заживления оставляют рубец.

Люди, которые были вакцинированы против дифтерии, могут по-прежнему являться носителями инфекции, даже если у них нет симптомов заболевания. Эти люди все еще могут распространять заразу среди других людей.

Диагностика дифтерии

Случаи подозрения на дифтерию можно подтвердить с помощью образца мазка: небольшого количества клеток из горла, носа или с кожи. Затем образец проверяют под микроскопом на наличие C. diptheriae.

Лечение дифтерии

Дифтерию необходимо лечить быстро, чтобы предотвратить серьезные осложнения заболевания. Лечение может назначаться до того, как результаты теста подтвердят диагноз. Это называется презумптивной терапией. В больнице пациенты с подозрением на дифтерию изолированы от других пациентов и получают антибиотики и антитоксин.

Серьезные осложнения этой инфекции уносят жизни примерно от 10 до 15 процентов больных людей, и примеры таких угрожающих жизни осложнений включают воспаление сердечной мышцы (миокардит), неврологические заболевания и проблемы с дыханием. Дети особенно подвержены риску развития этих осложнений.

Профилактика дифтерии

Лучший способ предотвратить дифтерию - обеспечить своевременную вакцинацию. Детей вакцинируют регулярно в соответствии с графиком вакцинации детей NHS, но взрослые, которые не получали прививку-бустер более 10 лет, должны организовать дополнительное обследование, если они едут в регионы, где дифтерия является эндемической.

Фото: ehalov.ru

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