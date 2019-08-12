Эректильная дисфункция: причины, диагностика, лечение

Эректильная дисфункция - это невозможность получить и поддерживать эрекцию, необходимую для удовлетворительного полового акта. Это довольно распространенное заболевание, которым страдает большинство мужчин старше 40 лет.

Это неопасное для жизни состояние, но может оказать серьезное и существенное влияние на качество жизни пациентов, партнеров и семей. Важно, чтобы пациенты были должным образом оценены и исследованы на предмет основных физических и психологических состояний, прежде чем приступать к лечению.

Причины импотенции

Эректильная дисфункция может возникнуть по нескольким причинам. Физические причины включают сужение кровеносных сосудов полового члена из-за длительного высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина в крови или диабета. Хирургическое или травматическое повреждение полового члена или гормональные проблемы также могут вызвать эректильную дисфункцию.

Определенные психологические причины, такие как депрессия, беспокойство и проблемы во взаимоотношениях также могут вызывать импотенцию.

Факторы риска эректильной дисфункции

Факторы риска эректильной дисфункции включают в себя:

Избыточный вес (ожирение).

Курение.

Высокое кровяное давление.

Высокий уровень холестерина в крови.

Недостаток физических упражнений.

Сахарный диабет.

Метаболический синдром.

Диагностика эректильной дисфункции

Эректильная дисфункция должна быть тщательно оценена на предмет основных проблем: физических, гормональных и психологических. Подробный анамнез импотенции и физическое обследование помогает в диагностике состояния.

Лечение эректильной дисфункции

Лечение заболевания начинается с выявления основных физических и психологических проблем. Наиболее частой причиной является сужение артерий или атеросклероз. Наличие факторов риска требует изменений в образе жизни и принятия мер по контролю артериального давления, сахара и холестерина. Регулярные физические упражнения, здоровое питание, отказ от курения, поддержание здоровой массы тела и так далее - вот некоторые важные меры.

Есть несколько вариантов лечения, которые оказались очень успешными. Лекарства, такие как "Силденафил" (продается как "Виагра"), могут быть использованы для успешного лечения, по крайней мере, двух третей мужчин.

Другие варианты включают использование вакуумных насосов, которые стимулируют кровоток к половому члену. Есть несколько психологических методов лечения, таких как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и секс-терапия, которые показали хорошие результаты.

Фото: vistanews.ru

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