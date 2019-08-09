Учим детей справляться с трудностями

Ребенок и его дедушка на детской площадке, где находится детский игровой комплекс с веревками. Для трехлетнего мальчика он выглядит сложно. Дедушка предлагает внуку подняться наверх.

Когда мальчик делает первый шаг к вершине, он колеблется и чувствует себя испуганным. Дедушка подбадривает его и говорит: «Я знаю, что это сложно, но ты можешь делать сложные вещи!»

Мальчик отвечает: «Нет! Мой папа говорит, что я могу делать только легкие вещи!» Его дедушка улыбается, потому что знает, что его сын никогда не скажет этого. Затем он поощряет мальчика подниматься по веревкам шаг за шагом. Когда он достигает вершины, дедушка говорит: «Видишь, ты можешь выполнять сложные вещи!». Внук восклицает: «Я могу делать тяжелые вещи!» Затем он победно вскидывает руки вверх и бурно радуется.

Почему так важно, чтобы наши дети учились выполнять сложные вещи?

Дети могут реагировать на трудности в своей жизни одним из следующих трех способов: избеганием, принятием или ожиданием.

Избегание

Подумайте о трудностях, с которыми вы столкнулись в своей жизни, на что они были похожи? Вы когда-нибудь хотели ущипнуть себя, желая, чтобы ситуация была просто плохим сном, но это не так?

Желание избегать трудных вещей - это человеческая природа. Мы делаем все возможное, чтобы оградить от них наших детей. Однако вспомните основные проблемы, с которыми вы столкнулись, и то, как они сформировали ваши взгляды на жизнь. Надеемся, что этот опыт помог вам стать более зрелым, терпеливым, гибким, жизнерадостным, выносливым, понимающим и сострадательным.

Наши дети должны сталкиваться с проблемами, чтобы они также могли иметь схожие перспективы. Однако один из страхов родителей - это увидеть, как страдают их дети.

Когда ваши дети хотят избежать проблем, попробуйте следующие идеи:

Не забывайте всегда подтверждать и признавать чувства вашего ребенка.

Окажите поддержку, но не защищайте их.

Позвольте своим детям стараться изо всех сил. Предоставьте минимальную помощь, и пусть они будут главными.

Принятие

Как мы можем научить наших детей тому, что они могут принимать сложные вещи с пониманием? Единственный способ - демонстрировать на своем примере.

Когда в вашей жизни возникают трудные ситуации, знают ли ваши дети, как вы справляетесь? Они замечают положительное или отрицательное отношение? Научите их сосредотачиваться на том, что они могут контролировать в своей жизни.

Они могут даже наслаждаться трудными вещами и принимать их. Найдите способы отпраздновать моменты борьбы в жизни ваших детей. Помогите им понять, что эти моменты интенсивного конфликта действительно являются моментами, когда обучение происходит быстрее всего.

Ожидание

Когда мы понимаем преимущества, которые приходят после наших испытаний, мы можем не только принять произошедшие ситуации, но и ожидать их.

Вы можете научить своих детей быть смелыми, когда на их пути встречаются трудности. Один из способов - рассказать им истории из своей жизни. Запишите уроки, которые вы выучили, и упростите их. Будьте готовы поделиться этими историями по мере необходимости.

Мы, конечно же, не хотим, чтобы наши дети беспокоились о своем будущем. Однако проблемы будут возникать, и вы и ваши дети должны быть готовы к ним.

Фото: academiademindfulness.com.br

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