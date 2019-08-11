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Автор Диана Гаврилова

Новый опасный грибок, который не поддается лечению

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Появился ранее неизвестный грибок -  инфекция, отличающаяся крайней опасностью. Вот почему ученые в сообществе медицинской микологии - люди, которые изучают опасные грибки, - настолько заинтригованы и обеспокоены сообщениями о новом смертельном патогене под названием Candida auris.

Считается, что C. auris впервые был обнаружен в 2009 году в ушном канале пациентки из Японии, грибок застал врасплох медиков своим быстрым распространением по всему миру в последнее десятилетие. C. auris в настоящее время зарегистрирован примерно в 20 странах и продолжает распространяться.

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Что делает этот гриб интересным и пугающим? В отличие от других видов кандида, известно, что он выживает в больничных палатах в течение длительных периодов времени и является причиной нескольких вспышек заболеваний, связанных с передачей от пациента к пациенту. Однако наиболее важной характеристикой этого гриба является его способность противостоять противогрибковому лечению.

Грибы являются одними из самых успешных, устойчивых и захватывающих групп организмов на Земле. На самом деле самым большим организмом на Земле считается гриб. Мы не знаем точно, как долго грибы были в окружающей среде, но считается, что они могут быть одними из старейших обитателей земли на Земле.

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За время своего существования грибы столкнулись с множеством глобальных катастроф, в том числе с пятью и, возможно, с шестью массовыми вымираниями. Чтобы выживать и процветать в этих экстремальных условиях, грибы разработали удивительные стратегии, которые позволили им покорить любую окружающую среду, какую только можно вообразить. Из примерно 1,5-5 миллионов грибковых видов на Земле около 300 способны вызывать заболевания у людей. В случае с C. auris мы знаем, с кем это связано, но мы не знаем, откуда оно, и как люди его приобретают.

C. auris также способен образовывать биопленки, представляющие собой микробные сообщества, прикрепленные к поверхности и защищенные «клейким» слоем. Архитектура биопленки защищает C. auris от противогрибковых и иммунных атак. В контексте здравоохранения микробные биопленки часто образуются на пластмассах, таких как катетеры, кардиостимуляторы и другие имплантированные устройства. Эти биопленки были хорошо изучены для многих микробов, но ученые не до конца понимают важность биопленок, образованных C. auris в контексте заболеваний человека.

Фото: moyakoga.ru

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Темы грибок микробы инфекция новый грибок
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Новый опасный грибок, который не поддается лечению
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