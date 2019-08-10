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Автор Александра Балан-Сенчук

Нейтропения связана с повышенным риском инфекций

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Нейтропения определяется как состояние, характеризующееся сниженным числом нейтрофилов и связанное с повышенным риском инфекций. Основными причинами нейтропении являются гематологические злокачественные новообразования, метастатическое новообразование с участием костного мозга, облучение, различные лекарства, дефицит витамина В12 и фолата, врожденные или приобретенные первичные нарушения кроветворения, а также различные аутоиммунные и доброкачественные идиопатические расстройства.

Симптомы нейтропении, связанные с инфекциями

Люди с нейтропенией часто не проявляют каких-либо специфических симптомов, поэтому состояние диагностируется после анализов крови. Одним из симптомов может быть лихорадка, которая представляет собой серьезную и опасную для жизни ситуацию, в которой может быстро развиться подавляющая инфекция.

Риск инфицирования у пациентов с нейтропенией значительно увеличивается при количестве нейтрофилов 500-200 / мкл и становится очень тяжелым ниже 200 / мкл. Бактериальные инфекции представляют собой основную причину заболеваемости и смертности у пациентов с нейтропенией после химиотерапии. Кожа, слизистая полости рта и легких являются наиболее частыми участками инфекции.

Бактериальные инфекции обычно включают стафилококки, стрептококки, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa и другие грамотрицательные бактерии , тогда как виды Candidaили Aspergillus ответственны за грибковые инфекции.

Симптомы инфекции могут иметь нетипичные проявления у пациентов с нейтропенией из-за менее локального воспаления, как следствие, гной и колебания могут отсутствовать. В настоящее время очевидно, что пациенты с нейтропенией представляют собой гетерогенную популяцию с различными показателями заболеваемости и смертности..

Лечение нейтропении

Наблюдательное ожидание всегда представляет собой первый вариант для пациентов с нейтропенией из-за вирусной инфекции или лекарств. Нейтропения, вызванная лекарственными препаратами, обычно проходит от нескольких дней до нескольких недель после прекращения лечения, и после вирусной инфекции органы могут самостоятельно вновь повысить свой уровень нейтрофилов.

Цитокины, такие как гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (ГКФ) или гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМКФ), иногда используются для лечения нейтропении, возникающей в результате химиотерапии или облучения. Кроме того, ГМКФ улучшает количество нейтрофилов при циклической нейтропении, тяжелом инфантильном агранулоцитозе (синдром Костманна) и идиопатических нейтропениях.

Терапевтическое использование этих цитокинов среди пациентов, госпитализированных с установленной нейтропенией, может дополнять рекомендованное профилактическое использование этих агентов для предотвращения нейтропенических эпизодов. Американское общество клинической онкологии одобряет такую ​​профилактику, особенно для лиц с высоким риском развития нейтропении из-за цитотоксических препаратов в высоких дозах.

Эмпирическая антибиотикотерапия

Это лечение широкого спектра должно быть назначено всем пациентам с фебрильной нейтропенией. Одновременное использование колониестимулирующего фактора и антибиотиков у лиц с фебрильной нейтропенией, вызванной химиотерапией, не влияет на общую смертность, но значительно способствует восстановлению нейтрофилов и сокращает продолжительность госпитализации.

Другие более агрессивные вмешательства (такие как аллогенная трансплантация костного мозга) эффективны для людей с заболеваниями костного мозга, а также при некоторых злокачественных гемопоэтических заболеваниях. Кортикостероидная терапия потенциально эффективна при иммуноопосредованной нейтропении.

Фото: ilna.ir

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Темы лечение причины инфекция заболевание нейтропения
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