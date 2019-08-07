Существует несколько факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые из них неизменны, к ним относятся возраст, пол и генетическая склонность к приобретению сердечных заболеваний.
Тем не менее существует несколько факторов риска, которые могут быть изменены или модифицированы для снижения риска развития сердечно-сосудистых недугов. К ним относятся такие факторы риска, как
Рекомендации медиков по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний включают изменение или модификацию образа жизни и поведения.
Целью этой меры является
Пациент и его семьи должны бросить курить. Тем, кто не может бросить курить, может потребоваться профессиональная помощь в форме консультирования, поведенческой терапии и даже фармакологической терапии.
Если 90 процентов онкологических заболеваний возникает из-за курения (активного и пассивного), то что говорить о дисфункции сердца и сосудов.
Полноценный ежедневный рацион должен стать обязательной частью жизни. В общей диете должно быть не более 8 процентов (от общего потребления энергии) насыщенных плюс трансжирных кислот.
Всем пациентам рекомендуется принимать приблизительно
а также
в день.
В рационе должны быть
Всем пациентам рекомендуется снизить потребление алкоголя. Эксперты ВОЗ рекомендуют выпивать мужчинам не более 21 стандартной дозы алкоголя в неделю. При этом в неделю обязательно наличие 2 дней полной трезвости. А женщинам - 14 стандартных доз.
1 стандартная доза алкоголя это:
По подсчетам ВОЗ, таким образом,
Но эти критерии не работают в тех случаях, когда человек уже страдает алкогольной зависимостью. И данные вычисления не являются "уровнем", определяющим, что человек должен стремиться выпивать именно этот объем.
Специалисты ВОЗ предлагают вовсе отказаться от употребления спиртного, найдя себе в жизни интересные увлечения.
Целью этой меры является повышение физической активности и физических упражнений до рекомендуемой цели: не менее 30 минут физической активности умеренной интенсивности. Самый хороший пример - ежедневные пешие прогулки в парковой зоне или лесу.
Цель заключается в том, чтобы держать размер талии
Индекс массы тела (ИМТ) следует поддерживать на уровне 18,5-24,9 кг/м2.
Уровень холестерина в крови можно поддерживать с помощью фармакотерапии или продуктов питания, например, петрушки, сельдерея, зеленого лука и чеснока. Статины обычно используются для снижения уровня липидов. Люди с диабетом и атеросклерозом также нуждаются в строгом контроле холестерина в крови. Другие препараты, снижающие уровень липидов, включают фибраты, такие как
Высокое кровяное давление является одним из важных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с
нуждаются в строгом контроле артериального давления.
Целью должно быть артериальное давление менее 130/80 мм рт. ст.
Те, у кого диагностирован диабет, нуждаются в строгом контроле уровня сахара в крови для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Народные способы врачами также не игнорируются, поэтому комплексный подход к лечению порекомендует лечащий врач.
Препараты, используемые для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, включают в себя:
Антиагреганты - это аспирин и клопидогрел.
Ингибиторы АПФ (антагонисты рецепторов эналаприла, каптоприла, лизиноприла и ангиотензина II) - это лозартан, кандесартан, телмесартан.
Бета-блокаторы (атенолол, метопролол, карведилол) помогают снизить артериальное давление и предотвратить сердечный приступ.
Антагонисты альдостерона (например, спиронолактон), помогают предотвратить сердечную недостаточность и другие сердечно-сосудистые заболевания.
Снижение уровня гомоцистеина в крови путем регулярного приема витаминов В6 и В12 и фолиевой кислоты.
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