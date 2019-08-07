Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Существует несколько факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые из них неизменны, к ним относятся возраст, пол и генетическая склонность к приобретению сердечных заболеваний.

Тем не менее существует несколько факторов риска, которые могут быть изменены или модифицированы для снижения риска развития сердечно-сосудистых недугов. К ним относятся такие факторы риска, как

курение,

ожирение,

недостаток физической активности,

нездоровое питание и т. д.

Рекомендации медиков по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний включают изменение или модификацию образа жизни и поведения.

Как можно быстрее бросить курить и не "глотать дым"

Целью этой меры является

полное прекращение курения

и предотвращение пассивного курения.

Пациент и его семьи должны бросить курить. Тем, кто не может бросить курить, может потребоваться профессиональная помощь в форме консультирования, поведенческой терапии и даже фармакологической терапии.

Если 90 процентов онкологических заболеваний возникает из-за курения (активного и пассивного), то что говорить о дисфункции сердца и сосудов.

Обеспечение здорового питания

Полноценный ежедневный рацион должен стать обязательной частью жизни. В общей диете должно быть не более 8 процентов (от общего потребления энергии) насыщенных плюс трансжирных кислот.

Всем пациентам рекомендуется принимать приблизительно

1 г эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты,

а также

более 2 г альфа-линоленовой кислоты

в день.

В рационе должны быть

овощи,

фрукты и бобовые,

зерновые продукты,

умеренное количество постного мяса, птицы, рыбы

и молочные продукты с низким содержанием жира.

Сколько алкоголя пить не вредно?

Всем пациентам рекомендуется снизить потребление алкоголя. Эксперты ВОЗ рекомендуют выпивать мужчинам не более 21 стандартной дозы алкоголя в неделю. При этом в неделю обязательно наличие 2 дней полной трезвости. А женщинам - 14 стандартных доз.

1 стандартная доза алкоголя это:

100 мл. сухого вина (10 - 13% об),

или 30 мл. водки (40 %об),

или 200 - 250 мл. светлого пива (4,5 - 5% об).

По подсчетам ВОЗ, таким образом,

мужчинам с минимальным риском для здоровья можно выпить в неделю 3 бутылки по 0,7 л. сухого вина,

женщинам - 2.

Но эти критерии не работают в тех случаях, когда человек уже страдает алкогольной зависимостью. И данные вычисления не являются "уровнем", определяющим, что человек должен стремиться выпивать именно этот объем.

Специалисты ВОЗ предлагают вовсе отказаться от употребления спиртного, найдя себе в жизни интересные увлечения.

Физическая активность

Целью этой меры является повышение физической активности и физических упражнений до рекомендуемой цели: не менее 30 минут физической активности умеренной интенсивности. Самый хороший пример - ежедневные пешие прогулки в парковой зоне или лесу.

Поддержание здоровой массы тела

Цель заключается в том, чтобы держать размер талии

не более 94 см у мужчин

и не более 80 см у женщин.

Индекс массы тела (ИМТ) следует поддерживать на уровне 18,5-24,9 кг/м2.

Снижение холестерина в крови

Уровень холестерина в крови можно поддерживать с помощью фармакотерапии или продуктов питания, например, петрушки, сельдерея, зеленого лука и чеснока. Статины обычно используются для снижения уровня липидов. Люди с диабетом и атеросклерозом также нуждаются в строгом контроле холестерина в крови. Другие препараты, снижающие уровень липидов, включают фибраты, такие как

гемфиброзил,

клофибраты,

эзетимибер

и ниацин.

Снижение артериального давления

Высокое кровяное давление является одним из важных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с

ишемической болезнью сердца,

диабетом,

болезнью почек

или инсультом

нуждаются в строгом контроле артериального давления.

Целью должно быть артериальное давление менее 130/80 мм рт. ст.

Диабет и контроль уровня сахара в крови

Те, у кого диагностирован диабет, нуждаются в строгом контроле уровня сахара в крови для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Народные способы врачами также не игнорируются, поэтому комплексный подход к лечению порекомендует лечащий врач.

Препараты для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний

Препараты, используемые для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, включают в себя:

Антиагреганты - это аспирин и клопидогрел.

Ингибиторы АПФ (антагонисты рецепторов эналаприла, каптоприла, лизиноприла и ангиотензина II) - это лозартан, кандесартан, телмесартан.

Бета-блокаторы (атенолол, метопролол, карведилол) помогают снизить артериальное давление и предотвратить сердечный приступ.

Антагонисты альдостерона (например, спиронолактон), помогают предотвратить сердечную недостаточность и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Снижение уровня гомоцистеина в крови путем регулярного приема витаминов В6 и В12 и фолиевой кислоты.

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