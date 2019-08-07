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Автор Александра Балан-Сенчук

Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Существует несколько факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые из них неизменны, к ним относятся возраст, пол и генетическая склонность к приобретению сердечных заболеваний.

Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Тем не менее существует несколько факторов риска, которые могут быть изменены или модифицированы для снижения риска развития сердечно-сосудистых недугов. К ним относятся такие факторы риска, как

  • курение,
  • ожирение,
  • недостаток физической активности,
  • нездоровое питание и т. д.

Рекомендации медиков по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний включают изменение или модификацию образа жизни и поведения.

Как можно быстрее бросить курить и не "глотать дым"

Целью этой меры является

  • полное прекращение курения
  • и предотвращение пассивного курения. 

Пациент и его семьи должны бросить курить. Тем, кто не может бросить курить, может потребоваться профессиональная помощь в форме консультирования, поведенческой терапии и даже фармакологической терапии.

Если 90 процентов онкологических заболеваний возникает из-за курения (активного и пассивного), то что говорить о дисфункции сердца и сосудов.

Обеспечение здорового питания

Полноценный ежедневный рацион должен стать обязательной частью жизни. В общей диете должно быть не более 8 процентов (от общего потребления энергии) насыщенных  плюс трансжирных кислот. 

Всем пациентам рекомендуется принимать приблизительно

  • 1 г эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты,

а также

  • более 2 г альфа-линоленовой кислоты

в день.

В рационе должны быть

  • овощи,
  • фрукты и бобовые,
  • зерновые продукты,
  • умеренное количество постного мяса, птицы, рыбы
  • и молочные продукты с низким содержанием жира. 

Сколько алкоголя пить не вредно?

Всем пациентам рекомендуется снизить потребление алкоголя. Эксперты ВОЗ рекомендуют выпивать мужчинам не более 21 стандартной дозы алкоголя в неделю. При этом в неделю обязательно наличие 2 дней полной трезвости. А женщинам - 14 стандартных доз. 

1 стандартная доза алкоголя это:

  • 100 мл. сухого вина (10 - 13%  об),
  • или 30 мл. водки (40 %об),
  • или 200 - 250 мл. светлого пива (4,5 - 5% об).

По подсчетам ВОЗ, таким образом,

  • мужчинам с минимальным риском для здоровья можно выпить в неделю 3 бутылки по 0,7 л. сухого вина,
  • женщинам - 2.

Но эти критерии не работают в тех случаях, когда человек уже страдает алкогольной зависимостью. И данные вычисления не являются "уровнем", определяющим, что человек должен стремиться выпивать именно этот объем.

Специалисты ВОЗ предлагают вовсе отказаться от употребления спиртного, найдя себе в жизни интересные увлечения. 

Физическая активность

Целью этой меры является повышение физической активности и физических упражнений до рекомендуемой цели: не менее 30 минут физической активности умеренной интенсивности. Самый хороший пример - ежедневные пешие прогулки в парковой зоне или лесу.

Поддержание здоровой массы тела

Цель заключается в том, чтобы держать размер талии

  • не более 94 см у мужчин
  • и не более 80 см у женщин.

 Индекс массы тела (ИМТ) следует поддерживать на уровне 18,5-24,9 кг/м2.

Снижение холестерина в крови

Уровень холестерина в крови можно поддерживать с помощью фармакотерапии или  продуктов питания, например, петрушки, сельдерея, зеленого лука и чеснока. Статины обычно используются для снижения уровня липидов. Люди с диабетом и атеросклерозом также нуждаются в строгом контроле холестерина в крови. Другие препараты, снижающие уровень липидов, включают фибраты, такие как

  • гемфиброзил,
  • клофибраты,
  • эзетимибер
  • и ниацин. 

Снижение артериального давления

Высокое кровяное давление является одним из важных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с

  • ишемической болезнью сердца,
  • диабетом,
  • болезнью почек
  • или инсультом

нуждаются в строгом контроле артериального давления. 

Целью должно быть артериальное давление менее 130/80 мм рт. ст.

Диабет и контроль уровня сахара в крови

Те, у кого диагностирован диабет, нуждаются в строгом контроле уровня сахара в крови для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Народные способы врачами также не игнорируются, поэтому комплексный подход к лечению порекомендует лечащий врач.

Препараты для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний

Препараты, используемые для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, включают в себя:

  • Антиагреганты - это аспирин и клопидогрел.

  • Ингибиторы АПФ (антагонисты рецепторов эналаприла, каптоприла, лизиноприла и ангиотензина II) - это лозартан, кандесартан, телмесартан.

  • Бета-блокаторы (атенолол, метопролол, карведилол) помогают снизить артериальное давление и предотвратить сердечный приступ. 

  • Антагонисты альдостерона (например, спиронолактон), помогают предотвратить сердечную недостаточность и другие сердечно-сосудистые заболевания.

  • Снижение уровня гомоцистеина в крови путем регулярного приема витаминов В6 и В12 и фолиевой кислоты.

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Болезни сердца: как уменьшить риски?
Куратор: Елена Андреева
Темы риск диабет сердце инсульт холестерин атеросклероз повышенное давление ишемическая болезнь сердца сердечно-сосудистые заболевания
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