Дошкольникам не хватает мелатонина

Использование электроники быстро распространяется среди младшей возрастной группы. Новое исследование добавляет все больше доказательств того, что из-за структурных различий в строении глаз дети могут быть более уязвимы к воздействию света на сон и биологические часы.

«Хотя влияние света хорошо изучено у взрослых, практически ничего не известно о том, как воздействие вечернего света влияет на физиологию, здоровье и развитие детей дошкольного возраста», - говорит ведущий автор исследования. «В этом исследовании мы обнаружили, что дети были чрезвычайно чувствительны к свету».

Для исследования ученые изучили 10 здоровых детей в возрасте от 3 до 5 лет в течение недели. В дни с первого по пятый дети следовали строгому режиму перед сном, чтобы нормализовать часы своего тела и установить режим, при котором уровень мелатонина начал повышаться примерно в одно и то же время каждый вечер.

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На шестой день команда пришла в детские дома и создала приглушенную обстановку - закрыли окна черным пластиком и затемнили существующие лампы светильниками низкой мощности. Это гарантировало, что перед взятием проб все дети подвергались воздействию одинакового количества света, которое может влиять на время и уровни мелатонина.

В тот же день исследователи брали периодические образцы слюны для оценки уровня мелатонина в разное время. На следующий вечер, проведя день в затемненном помещении, детей пригласили порисовать или поиграть в хорошо освещенном месте. Затем исследователи снова взяли образцы, сравнив их с теми, которые были получены прошлой ночью.

Уровни мелатонина были на 88 процентов ниже после воздействия яркого света. Уровни оставались подавленными, по крайней мере, через 50 минут после выключения света. Прямые сравнения между этим исследованием и исследованиями у взрослых должны проводиться с осторожностью из-за различных протоколов исследования, подчеркивают исследователи. Тем не менее они отмечают, что в одном исследовании световой стимул в течение одного часа в 10 тысяч люкс (в 10 раз больше, чем в текущем исследовании) подавлял мелатонин только у 39 процентов у взрослых.

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Когда свет попадает на сетчатку глаза в вечернее время, он производит каскад сигналов для циркадной системы, чтобы подавить мелатонин и отодвинуть вход тела в его «биологическую ночь». Для дошкольников это может стать не только проблемой с засыпанием в течение одной ночи, но и к хроническим состояниям, например, чувству сонливости перед сном.

Мелатонин также играет роль в других процессах организма, регулируя температуру, кровяное давление и метаболизм глюкозы.

Размер исследуемой выборки был небольшим, и в ней использовалась только одна интенсивность света, 1000 люкс, что намного больше, чем интенсивность типичного портативного электронного устройства, отмечают авторы.

Дошкольные годы - это очень чувствительное время развития, в течение которого применение цифровых медиа становится все более распространенным. Использование электронных средств среди детей младшего возраста утроилось с 2011 года. Ученые надеются, что это исследование поможет родителям и врачам принимать обоснованные решения о воздействии света на детей.

Фото: worldonline.media.clients.ellingtoncms.com

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