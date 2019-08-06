Девять факторов, помогающих развиться раку поджелудочной железы

Точная причина рака поджелудочной железы не ясна, но существуют определенные факторы, способствующие риску развития этого состояния.

Все виды рака вызваны ростом аномальных клеток. Генетические мутации изменяют клеточный регуляторный механизм роста и размножения клеток. Клетки, содержащие такую мутацию, растут и пролиферируют аномальным образом, что в конечном итоге становится причиной развития опухоли.

Некоторые из факторов, которые увеличивают риск развития рака поджелудочной железы, включают в себя:

Возрастные показатели

Риск развития данного заболевания увеличивается с возрастом, и такой вид рака чаще всего встречается у людей 60 и старше лет. Данное заболевание крайне редко встречается у людей в более молодом возрасте.

Курение

Рак поджелудочной железы чаще развивается у курильщиков, чем у тех, кто не курит. Считается, что от 20 до 30% экзокринных опухолей вызвано курением. Отказ от этой вредной привычки является одной из самых важных мер, которые человек может предпринять для снижения риска рака.

Плохое питание

Диета, богатая красным и обработанным мясом, сахаром и жиром, но с низким содержанием клетчатки, свежих овощей и фруктов, увеличивает риск развития заболевания в два раза.

Избыточный вес

Исследования наглядно демонстрируют, что избыточный вес увеличивает риск развития рака поджелудочной железы, причем около 10% случаев связаны с лишним весом.

Сахарный диабет

Люди с диабетом входят в группу риска. Специалисты рекомендуют проходить регулярное обследование людям после 50 лет, которые страдают данным заболеванием, чтобы исключить вероятность развития рака поджелудочной железы.

Хроническое воспаление поджелудочной железы

Хронический панкреатит или длительное воспаление поджелудочной железы напрямую связано с повышенным риском развития рака поджелудочной железы.

Наследственный панкреатит

Люди с семейным анамнезом панкреатита подвергаются большему риску рака поджелудочной железы, чем люди без такого семейного анамнеза. Это редкое заболевание вызвано наследованием дефектного гена, который приводит к развитию панкреатита примерно в 50% случаев.

Чрезмерное потребление алкоголя

Примерно в 70% случаев хронический панкреатит развивается в результате длительного пьянства. Хронический панкреатит является фактором риска развития рака поджелудочной железы. Тем не менее никакие исследования не установили прочной связи между алкоголизмом и раком поджелудочной железы.

Генетическая предрасположенность

Приблизительно от 5% до 10% всех пациентов с раком поджелудочной железы имеют семейную историю этого заболевания. Это заболевание может протекать в семьях, но точные гены, предрасполагающие к этому раку, еще предстоит определить.

Люди, у которых есть хотя бы один родственник первой степени, который страдал от рака поджелудочной железы, имеют в два раза больший риск развития заболевания, чем те, у кого не было такого члена семьи.

Фото: ukrhotelgroup.com.ua

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