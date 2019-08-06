Женское облысение: симптомы и диагностика

Женское облысение - распространенное клиническое явление, которое характеризуется прогрессирующим снижением плотности волос на голове.

Клиническая картина женского облысения

Выпадение волос может наступить в любом возрасте после появления надпочечников, что относится к увеличению созревания выработки ими андрогенов. Таким образом, это может произойти до развития волос на лобке, или до начала месячных. Облысение по женскому типу может сопровождаться эпизодическим или непрерывным выпадением волос или диффузным истончением волос на макушке.

В любом случае, отличительной чертой является характерный и узнаваемый рисунок выпадения волос. У женщин наблюдается диффузное истончение в области средней части лобной поверхности головы, тогда как передняя линия волос, как правило, остается.

Следовательно, выпадение волос по женскому типу имеет другую клиническую картину по сравнению с более легко распознаваемым облысением у мужчин. Последний чаще всего начинается с отступающей лобной линии роста волос, которая продвигается к лысому пятну на макушке головы. Если не наблюдается чрезмерного производства андрогенов, у женщин довольно редко развивается облысение в соответствии с мужским типом выпадения волос.

Диагностика

Диагноз облысения по женскому типу в основном клинический. Дерматоскопия может быть использована в качестве полезного инструмента для раннего выявления. Это также помогает отличить его от других заболеваний волос, которые также могут привести к истончению волосяного покрова. Тест на вытягивание волос (маневр, при котором пучки волос вдоль кожи головы аккуратно тянут), как правило, положительный, поскольку миниатюризация приводит к сокращению циклов волос с повышенным выпадением.

Диагностические критерии включают в себя:

более четырех пустых фолликулов на четырех изображениях (с 70-кратным увеличением), сделанных во фронтальной области.

более 10% волос в лобной области имеют диаметр более 0,03 мм.

в лобной области средняя толщина волоса ниже, чем в затылочной области.

Биопсию скальпа часто считают незаменимым инструментом для разграничения рубцовой и нерубцовой форм алопеции. Хотя эта инвазивная процедура обычно не требуется для диагностики выпадения волос по женскому типу, она может быть полезна, если клинический анализ не может установить окончательный диагноз.

Трихограмма представляет собой полуинвазивный, выщипывающий микроскопический метод, в котором оцениваются корни волос и циклы волос. Это полезно в качестве дополнительного элемента, который помогает подтвердить раннюю диагностику женского облысения.

Наконец, часто проводятся лабораторные анализы с акцентом на тестирование уровня андрогенов во время фолликулярной фазы менструального цикла. Результаты этих тестов требуют дополнительных междисциплинарных оценок с участием дерматологов, эндокринологов и гинекологов.

Фото: domadoktor.ru

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