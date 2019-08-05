Аспирин снижает риск развития рака кожи

Мы все знаем, что вредно много времени проводить на солнце. Ультрафиолетовые лучи могут увеличить риск развития рака кожи, поэтому мы часто наносим солнцезащитный крем, прежде чем отправиться на длительную прогулку.

Но оказывается, что есть еще одна профилактическая мера, которая может значительно снизить риск развития рака кожи. Новое исследование сообщает, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), в число которых входят распространенные препараты ибупрофен и аспирин, могут снизить вероятность возникновения у человека определенного типа рака кожи на 18 процентов.

Предыдущие исследования показали, что НПВП помогают предотвратить рак толстой кишки, молочной железы, легких и простаты. Исследователи также подозревали, что препараты могут оказаться эффективными против распространенного типа рака кожи, называемого плоскоклеточным раком, при котором опухоли темного цвета проникают и повреждают окружающие ткани кожи. Было показано, что НПВП ингибируют действие фермента, известного как ЦОГ-2, который выделяется клетками кожи в ответ на воздействие ультрафиолета.

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Кэтрин Олсен, Адель Грин и ее коллеги решили проверить эту гипотезу, пересмотрев ранее опубликованные исследования в рамках так называемого метаанализа - статистически строгого способа объединения результатов различных исследований. Несмотря на то что в исследовании 2012 года использовался аналогичный подход, и он не обнаружил какой-либо корреляции между лечением НПВП и риском плоскоклеточного рака, в этом исследовании не было доступа к документам за последние два года. Разница, по мнению исследователей, может оказаться решающей.

Команда начала с поиска в базе данных PubMed длинного списка ключевых слов, затем сократила список, чтобы исключить дублирующиеся статьи, а также исследования с неубедительными результатами, недостаточными данными и слишком широкими или неуместными выводами. Это сузило список до девяти статей. Исследования включали как людей с высоким риском плоскоклеточной карциномы (поскольку у них был диагностирован предраковые или злокачественные новообразования), так и обычных людей, которые наблюдались в течение ряда лет. Более 6000 случаев плоскоклеточного рака были сопоставлены с более чем 100 000 человек, у которых рак не развивался.

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Команда собрала необработанные данные и провела серию статистических анализов по этому набору данных, изучая корреляции между лечением НПВП и сниженным риском плоскоклеточного рака.

Результаты анализа были ясны: использование неаспиринных НПВП снизило риск развития плоскоклеточного рака на 15%. Когда аспирин был включен в данные, риск снизился еще больше, в общей сложности на 18 процентов.

Исследователи также обнаружили, что лечение НПВП, по-видимому, наиболее полезно для пациентов, у которых в анамнезе были предраковые новообразования, известные как актинические кератозы, или у которых в анамнезе был рак кожи.

Полученные результаты являются дополнительным доказательством полезности НПВП для предотвращения рака, особенно у людей, у кого в прошлом был рак кожи.

Фото: uanova.net

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