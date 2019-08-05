Меры, направленные на профилактику запоров

Запор является распространенным заболеванием, но его можно предотвратить, если предпринять некоторые меры и внести изменения в диету и образ жизни. Некоторые из них включают в себя следующие:

Достаточное количество клетчатки в рацион

Клетчатка содержится во фруктах, овощах, цельнозерновом рисе, цельнозерновом хлебе, макаронах из цельной пшеницы, семенах, орехах, овсе, бобовых и т. д. Большинство взрослых страдают запорами из-за недостатка клетчатки в рационе. Рекомендуется ежедневно употреблять не менее 18 г клетчатки. Пища, богатая грубыми кормами и клетчаткой, заставляет человека дольше чувствовать сытость и предотвращает переедание.

Клетчатка помогает в формировании твердой или полутвердой пищи в кишечнике и способствует образованию и прохождению мягкого стула. Однако увеличение содержания клетчатки в рационе должно быть постепенным. Внезапное увеличение количества клетчатки может вызвать у человека вздутие живота и привести к чрезмерному метеоризму и спазмам в животе.

Употребление достаточного количества воды

Необходимо включить в рацион здоровые жидкости в достаточных количествах. Жидкости помогают предотвратить обезвоживание, которое также может привести к запорам. Жидкости помогают смягчить стул. Люди, которые активно тренируются, особенно в жаркую и влажную погоду, быстро теряют воду, и это может потребовать увеличения потребления жидкости для предотвращения обезвоживания и запоров.

Некоторые жидкости, такие как кофеин, алкоголь и газированные напитки, не годятся для дефекации, а чрезмерное употребление кофе или алкоголя может вызвать запор. Желательно ограничиваться большим количеством чистой питьевой воды.

Активный образ жизни

Сидячий образ жизни часто становится причиной запора, поэтому специалисты рекомендуют не менее 150 минут физической активности в неделю. Необязательно сразу бежать в спортивный зал и записываться на активные групповые тренировки. Плавание, бег трусцой и активная ходьба могут стать прекрасной альтернативой утомляющим силовым упражнениям.

Своевременное удовлетворение естественных потребностей

Желание сходить в туалет ни в коем случае не следует игнорировать. При задержке позывы обычно проходят, а это может увеличить риск запора. Лучшее время для дефекации - утренние часы. Желательно делать это примерно через полчаса после полноценного приема пищи. Опасения, связанные с проходящим стулом и связанной с ним болью, необходимо устранять на ранних стадиях развития у детей, чтобы избежать риска возникновения хронического рецидивирующего запора в более позднем возрасте.

Фото: vritmevremeni.ru

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