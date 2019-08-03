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Автор Ксения Семенова

Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Крылышки в обсыпке из смеси перцев, острый соус или блюдо с перцем чили - все эти продукты провоцируют ощущение жжения внутри после их употребления. Если человек обожает остренькое, но не хочет мириться с неприятным ощущением после еды, эта статья - настоящее спасение.

По результатам проведенной исследовательской деятельности, над которой работали в Университете штата Пенсильвания, было выявлено, что некоторые напитки справляются с «пожаром» в желудке после острой пищи лучше, чем остальные.

Не беря во внимание тот факт, что опыты осуществлялись для облегчения ощущений добровольцев, которые участвуют в экспериментах с капсаицином (это алкалоид в перце, в чью зону ответственности входит проявление жжения), авторы считают, что результаты мы можем применить в обычной жизни.

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Как раз с той целью, чтобы работа была максимально приближена к реальной жизненной обстановке, ученые выбрали для исследования не сам стручковый перец, как это осуществляется в обычной практике, а безалкогольный коктейль «Кровавая Мэри». В исследовании приняли участие 72 добровольца - 42 женщины и 30 мужчин.

Первый «ожог» от напитка участники расценили как «мощный», который в последующем преобразовывался в «умеренный» и задерживался на этом уровне почти пару минут. Но это без использования дополнительных средств.

В этот же момент, когда добровольцы пили один из предложенных напитков - воду, "Кока-колу", вишневый Kool-Aid, минералку, безалкогольное пиво, обезжиренное и цельное молоко - период преобразования сильного жжения в умеренное ускорялся при помощи ранее описанных средств.

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Однако в ситуации с молоком и порошкообразным напитком Kool-Aid (подобие Yupi) уменьшение неприятных ощущений оказалось максимально заметным. Ученые, работающие над этим исследованием, добавляют, что необходимо время, чтобы выяснить, как действует этот механизм. Но есть предположение, что это каким-то образом связано с реакцией капсаицина на жир, белок и сахар.

«Сказать честно, мы не сильно удивились, что молоко избавило человека от неприятного жжения максимально эффективно. Но мы не думали, что обезжиренное молоко будет действовать на таком же уровне, как цельное, - рассказывает руководитель исследовательской группы Алисса Нолден. - Так что, вероятно, наличие жира в напитке не является основным фактором для избавления от жжения. И, скорее всего, более важным в данном случае будет наличие белка».

Что касается вишневого напитка, то он, вероятно, просто перенасыщает рецепторы сахарозой, так что человек переключает свое внимание на сладкий вкус, а острый уходит на второй план. Но, как несложно догадаться, этот вариант менее полезен.

Фото: moloko-chr.ru

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