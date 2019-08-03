Как сделать дом безопасным для ребёнка

Появление ребёнка - это повод не только для радости, но и для беспокойства молодых родителей: кажется, только что малыш беспомощно лежал в своей кроватке, но вот он уже исследует все углы и предметы в доме. И опасность для него может представлять любая мелочь, на которую взрослый не обратит внимания.

Конечно, нельзя полностью защитить ребёнка от падений и травм, но в силах родителей, минимизировать их количество и тяжесть. Так на что стоит обратить внимание в первую очередь в своём жилье?

Электроприборы

Сильнее всего малышей манят розетки, дети так и норовят засунуть в них свои пальцы или любые другие мелкие предметы. Поэтому в первую очередь нужно приобрести специальные заглушки для розеток, которые есть в любом специализированном магазине. Провода в идеале должны быть спрятаны за плинтусами, чтобы ребёнок не имел к ним доступ. Если это невозможно сделать, проследите, чтобы на них не было повреждённой изоляции, и в случае необходимости замените!

Мебель и двери

Если у ребёнка есть своя отдельная комната, мебель, находящаяся в ней, должна быть без острых углов и выступов. В остальных же комнатах, на углы мебели нужно приобрести специальные силиконовые накладки, которые её обезопасят.Для того чтобы ребёнок не прищемил пальцы дверцами полок или дверями, можно воспользоваться замками-блокираторами, которые не позволят ему их открыть.

Окна

С наступлением жаркого времени года, когда окна в большинстве квартир открыты, всё чаще можно увидеть трагические новости, о том, как ребёнок выпал из окна! При этом родители в этот момент могут находиться в непосредственной близости от малыша.Москитная сетка, к сожалению, крепится весьма ненадёжно и порой не выдерживает сильных порывов ветра, не говоря уже о весе ребёнка. Сегодня можно приобрести специальные замки, которые блокируют открывание окон, или установить оконные профили со съёмными ручками. Если же такой возможности нет, ни в коем случае не оставляйте ребёнка одного в комнате, тем более, если он уже может залезть на подоконник и открыть окно.

Напольное покрытие

Большинство родителей считают идеальным вариантом для ребёнка наличие ковров: они мягкие, тёплые и смягчают падение. С точки зрения комфорта, возможно, это и так, но только представьте, какое количество пыли и аллергенов таит в себе ворс ковра? Если в квартире есть ковры, позаботьтесь о приобретении качественного пылесоса и хотя бы раз в год сдавайте их в химчистку.

Идеальным напольным покрытием для семьи с ребёнком будет пробковый пол: мягкий, с хорошей шумоизоляцией и экологичный. Многие отдают предпочтение ламинату - разнообразие дизайнов позволит использовать его в любом интерьере, и он легко моется, что важно с маленьким ребёнком. Но главными недостатками такого покрытия является его слабая шумоизоляция и то, что он довольно скользкий.

Если нет возможности полноценной замены напольного покрытия, можно посоветовать использовать хотя бы в детской комнате так называемый мягкий пол. Это отдельные мягкие пазлы, которые можно складывать по типу конструктора. Он мягкий, безопасный, легко моется и можно выбрать пазлы на которых нарисованы буквы, цифры или животные, то есть учиться играя!

Фото: parent.guide

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