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Автор Марина Расторгуева

Лечим насморк народными средствами

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Наиболее частым заболеванием, подстерегающим взрослых и детей, считается насморк. Специалисты народной медицины предлагают несколько советов, которые помогут избавиться от проблемы, не навредив организму.

Как мы знаем, причин появления насморка несколько. Он может возникнуть из-за аллергии, вирусов, переохлаждения или проблем со слизистой носа.

В домашних условиях самым простым методом лечения считается ингаляция. Наверное, каждый в детстве хоть раз дышал над кастрюлей с вареной горячей картошкой. Суть в том, что горячие пары помогают разжижать слизь, из-за чего она быстрее выводится из организма. Ингаляции не рекомендуется проводить в том случае, если ваша температура превышает отметку 38, если в слизи обнаруживается кровь и если сопли имеют желтый/зеленый цвет.

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Вот несколько проверенных рецептов:

1.Доведите до кипения воду в небольшой кастрюле, а затем добавьте в нее пару чайных ложек соды. Далее нужно накрыть кастрюлю полотенцем и подышать над ней несколько минут. Подобная ингаляция называется щелочной.

2. Ингаляции можно делать из сборов ромашки, чабреца и шалфея. Чтобы приготовить раствор, смешайте эти травы вместе, а затем залейте литром кипятка. Настаивать раствор нужно полчаса.

3.Отлично помогает в борьбе с насморком эвкалиптовый отвар. Одну столовую ложку эвкалиптовых листьев нужно положить в кипяток, а затем варить 10 минут.

Когда насморк только дал о себе знать, победить его можно с помощью компрессов.

Хорошо поможет компресс из соли или из крупы. Для этого нужно горстку соли или крупы нагреть на сковороде без масла, а затем выложить разогретую массу в мешочек из ткани или в марлю. Мешочек нужно завязать и прикладывать к носу.

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Свежий и еще горячий ржаной хлеб также помогает при насморке. Кусочек хлеба нужно прикладывать к крыльям носа, вдыхая аромат. То же самое можно проделать с теплым вареным яйцом.

Над вареным картофелем можно не только дышать. Чтобы сделать из него компресс, горячий картофель нужно разрезать пополам, обернуть тканью и положить на грудь. По мере остывания картофеля ткань можно убрать, оставив компресс еще на 15 минут.

В домашних условиях можно самостоятельно приготовить капли от насморка, например из лука. Нужно потушить мелко нарезанный лук до образования сока. В луковый сок необходимо добавить немного подсолнечного масла, а затем настаивать 12 часов. После этого ваши капли готовы. Достаточно 1-2 капель пару раз в день. Подобные капли таким же образом можно сделать из чеснока.

Целебное растение алоэ также помогает в борьбе с забитым носом. В пропорции 1 к 10 нужно смешать сок листьев и кипяченую воду, а затем закапывать в нос по 2 раза в день.

Также не забывайте о знаменитом бальзаме "Звездочка", который рекомендуется втирать в крылья носа и под ним. Средство очень эффективное и удобное.

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Фото: doklor. com

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Темы насморк лечение народная медицина
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