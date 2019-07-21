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Автор Ксения Семенова

"Бабушкины" рецепты от токсикоза

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология print

Этот симптом проявляется далеко не у всех беременных женщин, но, однако это не мешает ему одолевать большинство из них в той или иной мере.

Токсикоз — очень неприятное явление, ввиду чего будущим мама хочется избавиться от возникшей проблемы как можно быстрее. На выручку приходят медикаментозные препараты, но зачем травить организм, когда есть "бабушкины" средства? О них и расскажем.

Древесный уголь

Каждый должен знать, что в наше время — активированный уголь отлично справляется с тошнотой. Это же правило относится и к девушкам в положении. Специалисты советуют выпивать по таблетке за несколько минут до приема пищи, что поможет избежать чувства тошноты и проявления рвотных позывов, что нередко возникает после еды.

Однако нужно помнить, что чрезмерное употребление древесного угля может спровоцировать нехватку витаминов и сбой в работе ЖКТ.

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Морс из клюквы

Чтобы приготовить этот лечебный напиток, нужно из 150 г ягод отжать сок, далее, заварить их кипятком и поставить на плиту и ждать полного закипания, после чего продержать на огне еще 15 минут. Полученный напиток пропустить через марлю и добавить 100 г сахара. Отвар охладить и смешать с соком и пару дольками лимона. Пить при первых симптомах тошноты.

Цитрусовые

Как только девушка замечает проявление у себя токсикоза, то может добавить в свой рацион натуральные соки, сделанные из цитрусовых фруктов. В это число могут входить: мандарины, апельсины, лимон и другие. Это не только избавит от неприятных симптомов, но и окажет положительное влияние на организм.

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Мед

Когда неприятные ощущения в области кишечника атакуют беременную женщину почти на постоянной основе, представители народной медицины рекомендуют рассасывать во рту ложку натурального меда.

Настой шиповника

Это растение вот уже сотни лет применяется в качестве лекарственного средства. При токсикозе шиповник выводит из организма все шлаки и отходы метаболизма, которые вырабатывают биологические активные вещества.

Для приготовления отвара из этого плода потребуется:

  • 10 г измельченного шиповника;
  • 400 г воды;
  • 10 г меда.

Плоды вышеуказанного растения необходимо залить кипятком. Далее, нужно продержать его в термосе около часа или прокипятить на плите в течение 20 минут. Полученное средство от тошноты следует смешать с медом. Отвар рекомендуется выпивать по 100 мл три раза в день, помня, что это природное лекарство нужно употреблять только на сытый желудок. Желательно пить настой в теплом виде.

Важно! Перед употреблением любого лекарственного препарата, даже если оно из натуральных продуктов, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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Фото: bezprivychek. ru

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Темы токсикоз беременность народная медицина
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