Иммунные клетки восстанавливаются после острого повреждения почек

Как показало американское исследование на мышах, некоторые иммунные клетки в почках "обновляются" до состояния новорожденной особи после нарушения работы почек. Результаты открытия опубликованы в журнале JCI Insight.

Острым повреждением почек (ОПП) называют внезапное прекращение функционирования почек. При ОПП почечная ткань не заживает, возникает дисфункция почек. Как правило, это состояние диагностируют у уже госпитализированных пациентов. Согласно статистике, ОПП поражает примерно две трети пациентов в критическом состоянии, что повышает риск смерти до 60%. Зачастую ОПП развивается в результате другого заболевания или как побочный эффект при применении лекарства, однако с ним могут столкнуться и здоровые люди. По данным Национальным институтам здравоохранения (NIH), частота случаев ОПП с необходимостью диализа увеличивалась на 10% за последнее десятилетие. Число смертей в результате ОПП удвоилось.

Читайте также: Острое повреждение почек: диагностика и методы лечения

В результате возникает необходимость в более эффективных методах лечения ОПП. Один из способов терапии ОПП нашли ученые из Алабамского университета в Бирмингеме (UAB). Исследование возглавил доктор Анупам Агарвал (Anupam Agarwal), директор отделения нефрологии в Медицинском департаменте UAB, вместе с Джеймсом Джорджем (James George), кандидатом наук, профессором хирургического отделения UAB.

Исследователи обнаружили, что иммунные клетки макрофаги возвращаются в зачаточное состояние при ОПП. Ученые предлагают использовать их для заживления тканей почек.

Чтобы исследовать эти клетки, специалисты использовали парабиоз — соединили сердечно-сосудистые системы двух организмов — двух мышей. Ученые хотели выяснить, появляются ли макрофаги, находящиеся в почках после ОПП, в результате проникновения в почки других клеток в ответ на повреждение, или перерождаются из клеток почек.

Читайте также: Киста почки - никакого повода для паники

Исследователи воздействовали на кровеносную систему грызунов в течение 4 недель. За это время у одной из мышей они вызвали ОПП — "двустороннюю ишемию / реперфузию". Иммунные клетки грызунов имели разные маркеры, что позволило ученым отслеживать изменения в клетках почек.

Доктор Агарвал и его команда заметили, что посторонние клетки практически не влияют на макрофаги почек. Это значит, что почечные макрофаги обновляются на месте, а не с помощью замены извне.

Как объяснили исследователи, макрофаги, обитающие в почках, "подвергаются транскрипционному перепрограммированию и изменяют направление своего развития после травмы". Это приводит к экспрессии гена, активного в макрофагах 7-дневных мышей.

Однако ученые признаются, что данных текущего эксперимента недостаточно, чтобы разрабатывать методы лечения ОПП, и необходимы дальнейшие исследования.

Читайте также: Диета при заболевании почек

Фото превью: Семейный доктор