Проверка зрения поможет выявить деменцию на ранней стадии

В борьбе с нейродегенеративными заболеваниями, вроде болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона или хореи Хантингтона, крайне важно выявить недуг в самом начале. Однако методы, которые использует медицина сейчас, часто предполагают сложное инвазивное вмешательство, которое, к тому же, стоит недёшево. Но учёные заявляют о возможной альтернативе.

В данный момент несколько групп учёных исследуют возможность раннего диагностирования деменции и нейродегенеративных заболеваний после проверки зрения пациента, сообщает Quartz.

Исследователи Северо-Западного университета США отмечают, что изменения в мозге, происходящие на ранних стадиях деменции, оказывают определённый эффект на сетчатку глаза. Было проведено исследование, которое показало, что пациенты с ранней стадией деменции или болезни Альцгеймера имели гораздо меньшее количество капилляров на сетчатке, чем здоровые люди. Однако выборка пациентов в эксперименте была совсем маленькая и включала лишь 33 испытуемых, так что в этом направлении нужны дальнейшие исследования. Впрочем, учёные уже питают надежду, что анализ состояния глаз пациента поможет выявить когнитивные нарушения в самом начале развития болезни.

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Специалисты же Калифорнийского университета в Ирвайне уверены, что нейродегенеративные болезни мозга влияют не на сосуды глаз, а на восприятие изображения мозгом. В 2014 году исследователи университета изучили активность зрительной коры головного мозга у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. В результате выяснилось, что, хотя у таких больных и сохраняется способность нормально видеть, но мозговая активность зрительной коры у них беспорядочна. Учёные провели эксперимент, показывая испытуемым обычные, не очень богатые деталями изображения, и уже зафиксировали нехарактерное поведение зрительной коры. Однако в данный момент исследование далеко от завершения. Учёные полагают, что анализ деятельности зрительной коры при просмотре более сложных изображений может стать ключом к диагностике нейродегенеративных заболеваний мозга на самых ранних стадиях. И подобный метод обещает стать гораздо надёжнее ныне существующих.

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Новыми путями диагностики заинтересовалась компания Cognetivity, доказавшая в опубликованных материалах перспективность разрабатываемого метода. В компании заявляют, что изучение зрительного восприятия будет использоваться при диагностике не только старческой деменции, но и других изменений психики и заболеваний мозга, таких как рассеянный склероз или депрессия. Помимо этого, проверка визуального восприятия уже помогает распознать аутизм. Канадские исследователи создали алгоритм, фиксирующий, как дети воспринимают демонстрируемые изображения и фото, и на основе полученных данных выявляет детей с аутизмом.

Разработка нового метода диагностики деменции ещё находится в процессе, однако даже если новый способ не будет на 100% точен, он всё равно может оказаться полезным. Ведь врач, заметив некоторые изменения, может направить пациента на дополнительные анализы, которые уже более точно скажут, каково состояние пациента. Ранняя диагностика крайне важна для любого заболевания, и здесь любые вспомогательные средства будут полезны.

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Фото: voxmedical. ro