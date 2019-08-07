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Автор Диана Гаврилова

"Детские" кишечные бактерии провоцируют ожирение в будущем

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Специалисты здравоохранения уже давно обеспокоены ростом ожирением у детей. Избыточный вес в детстве может привести к серьезным проблемам, обычно наблюдаемым у взрослых, таким как диабет и высокое кровяное давление. Плохое питание и отсутствие физических упражнений, как правило, являются виновниками приобретения лишних килограммов. Но, оказывается, существует связь между "детскими" бактериями, которые жили в кишечнике ребенка, и шансом заполучить ожирение во взрослые годы.

Ученые из Финляндии обнаружили такую закономерность: в недавнем исследовании они показали, что у детей с избыточным весом в кишечнике были другие виды бактерий, чем у детей с нормальным весом.

Вы, вероятно, думаете о бактериях только как о микробах, которые могут сделать вас больными. Несмотря на то, что некоторые бактерии могут вызывать заболевания, ваше тело на самом деле зависит от некоторых видов бактерий, которые помогают переваривать пищу и извлекать из нее питательные вещества. Эти «хорошие» бактерии живут в вашем кишечнике, где они перерабатывают пищу, которую вы едите.

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Дети получают этих бактериальных помощников от своих матерей. Когда ребенок рождается, некоторые из бактерий матери переносятся в организм ребенка. Растущие дети получают дополнительные "хорошие" бактерии из молока, которое производят их мамы. Как оказалось, эти бактерии могут играть важную роль в регулировании веса всего шесть лет спустя.

Исследовательская группа изучила кишечные бактерии, которые жили в кишечнике 7-летних детей, когда они были младенцами. Дети уже участвовали в другом долгосрочном исследовании, поэтому ученые собрали свои данные много лет назад, когда детям было 6 месяцев, и снова, когда им был год.

Ученые обнаружили, что у детей с нормальным весом в возрасте 7 лет в кишечнике были высокие уровни вида Bifidobacterium в детском возрасте. У них также был низкий уровень других бактерий, называемых золотистым стафилококком.

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Специалисты обнаружили совершенно противоположную картину у детей с избыточным весом в возрасте 7 лет. В детстве у детей с лишним весом было меньше бифидобактерий и больше стафилококка.

Так как же эти бактерии могут повлиять на вес? Исследователи до сих пор не проверяли этот вопрос. Но они указывают на то, что стафилококк - бактерии, обнаруженные в больших количествах у детей, выросших с избыточным весом, - связан с воспалением. Другие исследования показали связь между воспалением и ожирением. Может ли стафилококк в кишечнике некоторых детей привести к воспалению и, следовательно, к ожирению? Ученые пока не могут сказать, но будущие тесты могут привести к ответу.

Фото: normoflorin.ru

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