Кровь: почему красного цвета, из чего она состоит

Каждый раз, когда бьется человеческое сердце, кровь выливается из мышечного насоса и проходит через 96 000 км кровеносных сосудов. Cеть трубок соединяет каждую клетку тела, зависящую от крови. Жизненно важная жидкость доставляет необходимые питательные вещества, выводит "отходы", борется с инфекциями и лечит раны.

Кровь - это удивительная смесь трех различных типов клеток, взвешенных в жидкости, которая называется плазмой. Если человек весит 36 кг, его тело, вероятно, содержит как минимум 2 литра крови - объем большой бутылки с газировкой.

"Хотя ученые понимают основные задачи крови, они узнают, что различные клетки работают вместе сложным образом", - говорит Донна ДиМишеле. Кровяные клетки и даже кровеносные сосуды реагируют на ситуации в организме, выделяя ряд химических веществ. Эти химические вещества служат сигналами, которые вызывают реакции от различных типов клеток в кровотоке.

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Когда вы царапаете свое колено, вы кровоточите красной кровью из-за красных кровяных клеток. Одна капля крови содержит миллионы этих клеток. В форме крошечного пончика с углублением вместо отверстия в центре каждая клетка проникает через самые широкие кровеносные сосуды и протискивается через самые тонкие сосуды, известные как капилляры.

Красный цвет происходит от гема, химического вещества на основе железа. Гем является частью белкового гемоглобина, химического вещества, которое транспортирует кислород. По мере того как эритроциты циркулируют по всему телу, гемоглобин захватывает кислород, поступающий из легких. Эритроциты доставляют кислород к тканям и органам, таким как мышцы, печень и мозг.

Кровь также содержит лейкоциты. Они помогают организму бороться с болезнями. Если вирусы или бактерии попадают в кровоток, лейкоциты наносят ответный удар. Их первый удар, называемый врожденным иммунитетом, отправит клетки, которые запрограммированы на атаку любого типа захватчиков. Нейтрофилы, один из видов атакующих белых клеток, могут поглощать бактерии.

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Другие лейкоциты, называемые лимфоцитами, наносят второй удар при атаке, известный как приобретенный иммунитет. Как только организм распознает захватчика, лимфоциты вырабатывают антитела, специальные химические вещества, предназначенные для борьбы с конкретным видом вторгающегося микроба или материала.

Кровь также содержит тромбоциты, специализированные клетки, способствующие свертыванию. Тромбоциты движутся вдоль стен кровеносных сосудов. Если тромбоциты достигают повреждения в кровеносном сосуде, например, когда вы получаете порез, они будут перекрывать утечку. Свертывающие белки, которые циркулируют в плазме, затем попадают на тромбоциты, образуя сгусток.

Плазма - желтоватая жидкость, состоящая в основном из воды. Она переносит множество других химических веществ по всему телу. Питательные вещества, такие как аминокислоты (строительные блоки белков) и сахара, и химические сигналы, такие как гормоны, попадают в плазму и переносятся по всему организму.

Фото: diabet.biz

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