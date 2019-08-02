Ученые из Швейцарии подозревают, что вкусовых ощущений гораздо больше

Вкусовые рецепторы на поверхности языка помогают определить пищу, которую человек положил в рот. До недавнего времени ученые считали, что вкусов было всего несколько: соленый, сладкий, кислый, горький и умами - вкус высокобелковых продуктов. Эта идея сегодня может измениться.

Ученые подозревают, что вкусовых ощущений гораздо больше

Ученые из исследовательского центра Nestlé в Лозанне, Швейцария, интересуются вкусом. Они подозревают, что вкусовых ощущений больше, чем те, о которых мы уже знаем, и они проводят эксперименты, чтобы выяснить, как работает вкус. Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи изучают вкус металла. Вы можете представить себе вкус металла, но можете ли вы описать его?

Если кто-то спросит вас, каков вкус лимонада, вы можете ответить, что он кислый и сладкий. На поверхности вашего языка находятся вкусовые рецепторы, а во вкусовых рецепторах - молекулы, называемые белками. Некоторые белки обнаруживают кислотность, а другие - сладость. Эти белки помогают послать сообщение в ваш мозг о том, что вы пробуете.

Действительно ли есть вкус умами

Для ученых, подобных тем, кто работает в Швейцарии, вкус определяется белками вкусовых рецепторов. Например, люди не соглашались с тем, действительно ли есть вкус умами (что по-японски означает «вкусно»), пока ученые не обнаружили белки, которые его обнаруживают. Поэтому для того, чтобы металл считался вкусом, ученым нужно было выяснить, могут ли специфические белки вкусовых рецепторов ощущать металл.

Могут ли белки вкусовых рецепторов ощущать металл

Швейцарские ученые намеревались понять вкус металла, проводя эксперимент на мышах. Однако это были необычные мыши: у некоторых тестируемых грызунов не было специальных белков, связанных с уже известными вкусами. Ученые растворили в воде различные виды и количества металлов и поили раствором мышей.

Если бы мыши с отсутствующими белками реагировали на металл иначе, чем "нормальные" мыши, то ученые знали бы, что отсутствующие белки должны участвовать в вкусе металла. Но если мыши реагировали на металл как обычно, то это не вкус или он должен ощущаться другими белками, о которых ученые еще не знают.

Как работает вкус металла, или Еще один гвоздь в гробу

Согласно результатам эксперимента, вкус металла связан с тремя разными белками. Идентификация этих трех белков помогает ученым понять, как работает вкус металла. Выводы могут вас удивить. Один из белков ощущает сверхострую пищу, например, как острый перец. Другой белок помогает обнаружить сладкую пищу и умами. Третий белок помогает обнаружить сладкую и горькую пищу, а также умами.

Эти три белка связаны с металлическим вкусом, но ученые думают, что может быть больше металлодетектирующих белков. Они еще не знают всех различных белков, но ищут их.

«Идея о том, что есть четыре или пять основных вкусов, умирает, и это еще один гвоздь в этом гробу, вероятно, ржавый гвоздь, учитывая его металлический вкус», - говорят авторы.

Фото: innov.ru

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